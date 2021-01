Curiosità sul film trasmesso da Canale 5, Tornando a casa per Natale, chi è la regista Vanessa Parise.

In attesa della ripresa della programmazione ordinaria, Canale 5 regala questo pomeriggio ai suoi telespettatori un’altra commedia natalizia: si tratta di Tornando a casa per Natale, uscita negli Usa nel 2013. I protagonisti sono Kate e Mike interpretati rispettivamente da Carly McKillip e Benjamin Hollingsworth.

Nel cast c’è anche Britt McKillip, sorella della protagonista sia nel film che nella vita reale. Girato in Canada, la regista del film è Vanessa Parise, scrittrice, produttrice e attrice americana che vive a New York. La sua prima pellicola è Kiss the Bride, uscita nel 2002 e vincitrice del Golden Starfish Award all’Hamptons Film Festival.

Chi è Vanessa Parise, amata regista di cinema e tv negli USA

La pellicola d’esordio della regista è incentrata su una famiglia tradizionale italo-americana e quattro figlie ciascuna con personalità completamente diverse. Vanessa Parise è stata nominata ai Leo Awards per la migliore regia per Un fan pericoloso, pellicola uscita nel 2014. Si tratta di un thriller interpretato da Chelsea Kane e Nolan Gerard Funk. Successivamente esce Perfect High, interpretato da Bella Thorne, Israel Broussard, Daniela Bobadilla e Ross Butler. Anche questo film ottiene la nomination ai Leo Awards per la miglior regista, ma non solo: sono 5 in tutto le nomination.

Un grandissimo successo ottiene anche il film sulla vicenda personale di Simone Biles, una ginnasta statunitense, quattro volte campionessa olimpica e membro delle Final Five, forse la più forte ginnasta di tutti i tempi. La pellicola ottiene le nomination per il miglior film per la televisione e la migliore attrice protagonista dai NAACP Awards nel 2019. I premi sono dedicati al lavoro svolto da persone di colore nel mondo dell’arte. La protagonista della pellicola è Jeanté Godlock.