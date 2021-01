Barbara D’Urso, i fan in rivolta: svelato l'”inganno” delle foto

Barbara D’Urso continua a mostrarsi sui social in forma più smagliante che mai. Il suo ultimo post su Instagram, tuttavia, non ha convinto molti dei suoi fan e followers.

Manca ormai meno di una settimana al ritorno di Barbara d’Urso in tv. La popolare conduttrice tornerà in studio domenica 10 gennaio con tantissime novità per il nuovo anno e, come sempre, ne è entusiasta. Ma approfitta di questi ultimi giorni di vacanza per concedersi un po’ di sano relax in vista delle prossime fatiche invernali. Ovviamente documentando il tutto sui social.

Il “trucchetto” di Barbara D’Urso

#mare “Mare d inverno 😜 #freddo #colcuore❤️ “. Così scrive Barbara D’Urso nel suo ultimo post sul suo profilo Instagram, dove pubblica una romanticissima foto in riva al mare, appunto. La conduttrice si mostra sorridente, rilassata e in ottima forma. Decisamente ringiovanita… forse anche troppo: di qui i sospetti di molti dei suoi fan e followers.

Il viso di Barbara d’Urso – questa l’insinuazione generale – è troppo bello e perfetto per essere verso. La Nostra, immortalata in primissimo piano, non mostra il benché minimo segno di rughe, occhiaie, brufoli o altre brutture che attanagliano (quasi) tutti i comuni mortali, specie se non più giovanissimi. Com’è possibile?

“Hai messo così tanti filtri anti età che il mare è tornato ad essere il brodo primordiale” ha scritto un utente particolarmente indispettito dallo scatto di Barbara d’Urso. “Mamma mia sempre più trasformata …..un Avatar🙈🙈🙈🙈🙈👎👎👎” gli fa eco un altro. “Fa tanto la bella mediterranea e poi si tinge i capelli di biondo per fare la scandinava…” infierisce un altro. E così via. Intanto, però, il contatore di condivisioni e commenti – e dunque l’indice della sua popolarità – corre a tutta velocità…