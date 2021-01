Stasera in tv Anplagghed, tutto sullo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo

Questa sera è in onda su Nove “Anplagghed”, lo spettacolo del trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo.

Dopo aver mandato in onda “The best od Aldo, Giovanni e Giacomo“, Nove propone “Anplagghed“. Questa sera lunedì 4 gennaio, dalle ore 21:25 è in onda lo spettacolo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

“Anplagghed” è uno spettacolo del 2006 del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, con la partecipazione di Silvana Fallisi. Lo spettacolo prende il nome dal termine inglese “unplugged” (scollegato). I tre comici, sia autori che interpreti degli sketch, raccontano la quotidianità surreale della vita di un quartiere di periferia di una grande metropoli. Lo spettacolo ha esordito a Fabriano, in provincia di Ancona, ma è stato portato in diverse città italiane. Il racconto terrestre è raccontato da due astronauti cialtroni e da un robottino saccente atterrati con la loro Enterprise su un pianeta sconosciuto abitato da alieni: gli spettatori.

Anplagghed, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano a far ridere raccontando una quotidianità popolata da una galleria di “piccoli mostri”: teppisti imbranati, spacciatori improbabili, vicini di casa litigiosi e molti altri ancora. Il trio comico continua a divertire con il loro stile buffo e surreale. Le scenografie sono in parte dipinte e in parte filmati proiettati, in stile fumettistico, opera di Rinaldo Rinaldi. Le musiche originali, composte da Gino Marcelli, invece, spaziano dal rock alla tarantella.

Lo spettacolo è stato trasformato in un film, distribuito come “Anplagghed al cinema“, ma in questa versione cinematografica mancano degli sketch, come quelli di Zia Caterina, il passaggio di mano, il poker e Oscar, presenti però nei contenuti extra dell’edizione in DVD.