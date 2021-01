Alexi Laiho, morto il cantante metal: aveva 41 anni – FOTO

Addio ad Alexi Laiho, il cui nome era molto conosciuto nell’ambiente della musica metal. L’artista è venuto a mancare a fine 2020.

Addio al cantante Alexi Laiho, morto a soli 41 anni. La notizia del decesso arriva dal team che cura gli interessi dei Bodom After Midnight, l’ultima rockband in cui lui ha militato e che aveva fondato solamente a marzo del 2020. Il nome di Laiho è noto però ai più per avere dato vita ai Children of Bodom, cui si deve un contributo elevatissimo nell’ambito della musica death metal in Finlandia ed in Europa in generale.

Il decesso di Alexi Laiho risale alla settimana scorsa ma la vicenda è diventata di dominio pubblico solamente nelle scorse ore. Si fa riferimento a dei non meglio specificati problemi di salute, che hanno colpito il 41enne artista nel corso degli ultimi anni. Anche la sorella maggiore di Alexi, con il quale il rapporto era molto profondo, ha confermato questa triste notize, unitamente alla moglie Kelly Wright, sposata solamente nel 2017.

Alexi Laiho, morto il noto cantante metal: perché era famoso

Per quanto riguarda i Children of Bodom, l’esperienza della band era giunta a conclusione dopo anni ed anni di grandi traguardi musicali e di tantissimi riconoscimenti. L’anno di fondazione è il 1993 e fino al 2019 il gruppo ha prodotto tantissima musica di qualità, capace di fare da apripista nel genere.

Per quanto riguarda invece i più recenti Bodom After Midnight, è prevista l’uscita di un disco postumo nei prossimi mesi.