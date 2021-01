Alessandra Mussolini e il suo segreto più intimo: “Ero disperata senza di lui”

Alessandra Mussolini ha raccontato un suo segreto riguardante il percorso sostenuto a “Ballando con le stelle” in coppia con Maykel Fonts.

Durante la puntata odierna di “Storie Italiane“, tra gli ospiti di Eleonora Daniele è stato presente anche il ballerino di “Ballando con le stelle“, Maykel Fonts. La partner del maestro di danza era la ex politica Alessandra Mussolini.

Maykel Fonts è nel cast fisso dei ballerini del talent show di Raiuno, “Ballando con le stelle“, da ben quattro anni. Sfortunatamente, il coreografo cubato ha contratto il Coronavirus ad un passo dalla finalissima del programma di Milly Carlucci ed ha dovuto asciare la sua partener Alessandra Mussolini da sola. Oggi il ballerino sta finalmente bene ed ha superato il Covid, come ha spiegato ai microfoni di “Storie Italiane“, in collegamento dalla sua abitazione: “Adesso sono negativo per fortuna, mi sento benissimo, ma non vedo l’ora che ricominci tutto per tornare a ballare di nuovo“. Il coreografo si è detto favorevole al vaccino anti-covid ed ha detto a Eleonora Daniele che lo farà sicuramente.

Alessandra Mussolini era disperata, parola di Maykel Fonts

Eleonora Daniele ha ospitato, in collegamento dalla propria abitazione, il ballerino Maykel Fonts ed ha ripercorso con lui la passata edizione di “Ballando con le stelle“, ricordando come a causa del Coronavirus abbia dovuto abbandonare la sua partner Alessandra Mussolini. L’ex politica si è trovata a ballare da sola durante la finalissima del programma di Milly Carlucci. “Era tra i quattro finalisti e senza di lui la Mussolini era disperata“, ha rivelato la padrona di casa di “Storie Italiane“.

Maykel Fonts a distanza di oltre un mese ha finalmente recuperato: “Sono negativo finalmente“, ha detto il coreografo. “Alessandra? Ormai si è data al ballo“, ha aggiunto. Poi è arrivata la gaffe che ha fatto sorridere Eleonora Daniele. Il ballerino ha detto di sentirsi carico e positivo e la conduttrice gli ha ricordato che: “positivo è un termine che è meglio non usare molto“.