Zaniolo Madalina, la rumena svela tutta la verità: le sue parole

La coppia Zaniolo Madalina è davvero tale? È lei ad uscire allo scoperto parlando del rapporto nato dopo che lui ha lasciato la fidanzata incinta.

Da giorni si parla della situazione sentimentale di Nicolò Zaniolo, la cui ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta di lui. La coppia si è lasciata ad inizio dicembre, in tutta fretta e dietro l’insistenza della famiglia di lui, da quanto si apprende da alcune rivelazioni fatte dalla zia della ragazza. Nel frattempo il 21enne attaccante della Roma e della nazionale si starebbe vedendo con la bellissima modella ed attrice originaria della Romania, Madalina Ghenea.

Leggi anche –> Madalina Ghenea nega tutto: Zaniolo? Mai stati insieme

Quest’ultima però smentisce di essere la nuova compagna di lui, dopo avere spiegato il senso di alcuni cuoricini social rilasciati in una storia di Zaniolo. Lei ha anche detto che non è solita diventare la fidanzata di qualcuno dopo nemmeno un mese di frequentazione. “Di solito ci impiego un anno prima di compiere un passo così importante”. Cosa che è avvenuta con diversi illustri compagni, da quanto risulta.

Leggi anche –> Zaniolo, Madalina Ghenea reagisce così con la ex di lui incinta

Zaniolo Madalina, la donna dice come stanno le cose

A Madalina Ghenea vengono attribuiti dei flirt con gli attori Gerard Butler e Michael Fassbender e con lo stilista Philipp Plein. Inoltre, dalla relazione finita con un multimilionario suo connazionale, Matei Stratan, la 33enne rumena ha avuto una bambina nel 2017.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Parla mamma Francesca: “Disgusto e disumano, mio figlio ha pianto”

In merito a Zaniolo quindi nega di essere la sua nuova fidanzata ma lo descrive come “una persona buonissima, tra le migliori mai conosciute. E sono felice di essere sua amica. Non siamo fidanzati ma farò sempre il tifo per lui”.