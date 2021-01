Willem Dafoe: vita e carriera dell’attore statunitense

By

Tra i nomi e i volti più importanti della cinematografia mondiale, Willem Dafoe è una vera e propria star di Hollywood. Ecco in quali film lo abbiamo visto.

Willem Dafoe è indubbiamente nell’olimpo dei veri e proprio divi di Hollywood e tra i nomi più importanti della cinematografia mondiale. Tantissimi i ruoli indimenticabili che hanno conquistato il pubblico delle sale internazionali, da Van Gogh nell’omonimo film sulla vita del pittore, a Gesù nel capolavoro di Martin Scorsese sugli ultimi giorni di vita del Messia. Dafoe ha lavorato con i più grandi registi del nostro tempo da Lars Von Trier a David Lynch, a Oliver Stone. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Willem Dafoe, carriera e vita privata

Dafoe è nato ad Appleton negli Stati Uniti il 22 luglio 1955 ed è americano naturalizzato italiano e sposato attualmente con un’italiana. Ha frequentato i corsi di recitazione dell’Università del Wisconsin ed è entrato a far parte, nel ’77, del gruppo di teatro d’avanguardia Theater X, per poi fondare una compagnia tutta sua a New York.

Il suo debutto cinematografico avrebbe dovuto essere nel 1981 ne “I cancelli del cielo” di Michael Cimino, ruolo tagliato poi in fase di montaggio per alcuni screzi tra il regista e l’attore. Il primo vero ruolo di Dafoe sarà quindi quello del cattivo de “Strade di fuoco“, diretto da Walter Hill. Gli anni ’80 hanno segnato il vero e proprio successo di Dafoe, con la partecipazione a “Platoon” di Oliver Stone e in “Mississipi Burning” di Alan Parker.

Uno dei suoi ruoli più indimenticabili, quello di Norman, è arrivato negli anni 2000, precisamente nel 2002, con lo “Spider Man” di Sam Raimi, pellicola iconica per la storia del cinefumetto. Tanti sono anche i premi prestigiosi ottenuti da Dafoe, tra cui l’ambitaa Coppa Volpi per la sua interpretazione di Van Gogh nel 2018.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Willem è sposato con Giada Colagrande, regista, sceneggiatrice e attrice italiana che ha circa 20 anni meno di lui.