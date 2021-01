The Absent One, chi è l’attore Nikolaj Lie Kaas: età, foto, carriera. Scopriamo di più sulla vita e le tappe della carriera professione dell’interprete danese.





Classe 1973, Nikolaj è un attore dal passato molto complesso e difficile. Ha preso parte nella sua carriera a produzioni in gran parte danesi e alcune statunitensi. Il pubblico lo ricorda per la sua interpretazione nel film diretto da Ron Howard, Angeli e Demoni.

The Absent One, chi è l’attore Nikolaj Lie Kaas: la vita e le tappe della carriera professionale dell’attore danese

Nikolaj nasce in Danimarca, precisamente a Rodovre, nel 1973. E’ figlio d’arte, il padre infatti era il comico Preben Kaas e la madre l’attrice Anne Mari Lie. Il passato di Nikolaj cela però una storia familiare molto complessa e difficile. I genitori dell’attore infatti divorziarono quando Nikolaj aveva solo 2 anni. Entrambi inoltre morirono suicidi, il padre quando Nikolaj aveva solo 8 anni e sua madre quando aveva raggiunto i 16 anni.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Keanu Reeves, chi è l’attore canadese: età, foto, carriera

Nella sua carriera, si annoverano molti ruoli in produzioni danesi e statunitensi. Il grande pubblico lo ricorderà certamente nella sua interpretazione dell’assassino Mr Gray nella pellicola diretta da Ron Howard nel 2009 Angeli e Demoni, tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown. Tra gli altri film nei quali ha recitato, ricordiamo I ragazzi di San Pietro, del 1991, Idioti, del 1998, Open Hearts, del 2002, Non desiderare la donna d’altri, del 2004, Le mele di Adamo, del 2005, The Whistleblower, del 2010, The Absent One, del 2014, The Last King, del 2016 e Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata, del 2018.

Potrebbe interessarti anche –> Patrick Swayze, chi era l’attore americano: età, foto, carriera

Leggi anche –> Biancaneve, chi è l’attore Armie Hammer: età, carriera, vita privata

La vita privata

L’attore è sposato dal 2008 con Anne Langkilde. I due si conobbero nel 2003 e da allora non si sono mai lasciati. Dalla loro unione sono nate due figlie: Gerda Sofie, nel 2006 ed Esther Marie, nel 2010.