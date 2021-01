Ted Neeley, chi è il Gesù del film musicale Jesus Christ Superstar

L’abbiamo conosciuto per la sua iconica interpretazione in “Jesus Christ Superstar”. Ecco chi è l’attore statunitense Ted Neeley.

L’attore statunitense Ted Neeley ci ha regalato una delle interpretazioni più iconiche della storia del cinema mondiale. L’abbiamo, infatti, visto nei panni di Gesù di Nazaret nel film musicale “Jesus Christ Superstar”, diretto da Norman Jewison , trasposizione dell’omonimo spettacolo scritto da Andrew Webber, che ha anche firmato le indimenticabili canzoni. Ecco tutto quello che sappiamo su Ted Neeley e la sua carriera.

Ted Neeley, chi è quali film ha fatto

Ted è nato a Ranger, in Texas, Stati Uniti, il 20 settembre 1943 ed è amato dal pubblico per la sua carriera cinematografica, ma non solo: è infatti anche batterista, cantante e compositore. E’ proprio con la musica che il giovane Ted ha iniziato la sua brillante carriera: nel 1965 ha firmato il suo primo contratto discografico all’età di 22 anni con il suo gruppo The Neeley Teddy Five.

Leggi anche–> La vita è bella, che fine ha fatto Giosuè: com’è oggi l’attore Giorgio Cantarini

Il suo primo contatto con il mondo del grande schermo è arrivato proprio con un film musicale, un genere che sarà di grande fortuna per Ted, con “Hair“. In uno dei più famosi e influenti musical rock della storia, Ted ha interpretato Claude, il protagonista. La svolta nella sua vita lavorativa è arrivata con l’incontro con il regista Tom O’Horgan: è con lui, infatti, che Ted è entrato in contatto la prima volta con “Jesus Christ Superstar”, nella versione di Broadway firmata da O’Horgan.

Leggi anche–> Keanu Reeves, chi è l’attore canadese: età, foto, carriera

La particolarità è che Ted come primo ruolo in “Jesus Christ Superstar” fece l’audizione per quello di Giuda, che però poi sarà assegnato a Ben Vareen. La sua interpretazione di Gesù di Nazaret piacque a tutti, pubblico e critica e la sua carriera fu sempre più in ascesa. E’ poi sempre nel ruolo del figlio di Dio, che Neeley ha lavorato al film di Jewison nel 1971 ed è diventato il volto simbolo della rappresentazione di Gesù al cinema.