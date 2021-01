Stasera in tv – Un Natale al Sud: cast, trama e trailer, oggi 3 gennaio

Un Natale al Sud, film del 2016 diretto dal regista Federico Marsicano e con Massimo Boldi, andrà in onda stasera su Canale 5: tutti i dettagli

Il film scelto stasera in prima serata da Canale 5 è uno dei cosiddetti cinepanettoni, che sa far ridere, senza troppe pretese. La pellicola con Massimo Boldi intitolata Un Natale al Sud è stata girata quasi interamente in Puglia, tra Polignano a Mare, Torre Canne e Monopoli e, come si consueto, a bellissime ambientazioni coniuga splendide donne, come Anna Tatangelo, fra le protagoniste femminili del film.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul lungometraggio che andrà in onda stasera in televisione su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

Trama del film

Peppino è un carabiniere di Milano mentre Ambrogio lavora come fioraio a Napoli. I due amici decidono di festeggiare il Natale insieme nella stessa località e con le rispettive famiglie. I loro figli, Riccardo e Simone, sono due influencer, talmente legati ai social e a internet da perdersi la bellezza di rapporti veri, almeno secondo i due genitori. I due sono infatti fidanzati entrambi con delle ragazze, ma la loro relazione si svolge solamente online. Peppino e Ambrogio, capito di dover comunque utilizzare “un modo giovane” per spingere i rispettivi figli a un cambiamento, li invitano a partecipare all’evento di ritrovo degli utenti di Cupido 2.0, app per incontri grazie alla quale hanno conosciuto le attuali fidanzate.

Un Natale al Sud, cast completo:

Massimo Boldi (Peppino Colombo);

Biagio Izzo (Ambrogio Esposito);

Anna Tatangelo (Eva);

Paolo Conticini (Leo);

Debora Villa (Bianca Colombo);

Barbara Tabita (Celeste Esposito);

Enzo Salvi (Checco);

Loredana De Nardis (Brigitta);

Simone Paciello (Simone Esposito);

Riccardo Dose (Riccardo Colombo);

Gianluca Mech (Psichiatra);

Giulia Penna (Giulia);

Ludovica Bizzaglia (Ludovica);

Emanuele De Nicolò (Estetista);

Paola Caruso (Andrea);

Giuseppe Giacobazzi (Prete);

Marco Di Gioia (Direttore del Resort).

Trailer del film

