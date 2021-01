Stasera in tv | Chiara Lubich – L’amore vince tutto: cast, trama e promo

Chiara Lubich – L’amore vince tutto, film in prima visione, racconta la vita della fondatrice del Movimento dei focolari: le anticipazioni

Chiara Lubich – L’amore vince tutto, film per la televisione, trasmesso in stasera in prima visione su Rai 1 a partire dalle ore 21.20 racconta la vita di Chiara Lubich, fondatrice nel 1943 del Movimento dei focolari. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul lungometraggio diretto dal regista Giacomo Campiotti e realizzato in occasione del centenario della nascita della maestra che si impegnò per realizzare la fratellanza universale fra gli uomini.

Trama del film

A Trento nel 1943 Chiara Lubich lavora come maestra. La giovane insegnante di lettere vive come tutti gli italiani immersa negli orrori della guerra e delle loro conseguenze. Alla ricerca di un modo per dare un senso e, per quanto possibile, una soluzione a ciò che sta accadendo, si aggrappa alla fede, unico ideale che considera rimasto saldo durante il perpetuarsi di atrocità e distruzione. Mentre vaga la città viene afflitta dai bombardamenti, si ferma per caso davanti alla statua della Madonna e riceve un’illuminazione che cambierà le sorti del mondo. Rifacendosi agli insegnamenti contenuti nel Vangelo comprende la sua missione di annunciatrice di speranza e inizia ad adoperarsi concretamente affinché un messaggio di fratellanza fra gli uomini li porti a cessare le ostilità e li esorti a ricercare la pace.

Cast del film:

Cristiana Capotondi (Chiara Lubich);

Aurora Ruffino (Ines);

Miriam Cappa (Giosy);

Greta Ferro (Graziella);

Eugenio Franceschini (Gino);

Valentina Ghelfi (Natalia);

Sofia Panizzi (Dori);

Roberto Citran (Vittorio Sartori);

Paolo Graziosi (cardinale);

Andrea Tidona (vescovo De Ferrari);

Maurizio Fanin (don Achille);

Stefano Fregni (Luigi);

Stefano Guerrieri (Enrico);

Federico Vanni (padre Casimiro);

Olivia Manescalchi (Tullia);

Lele Vannoli (Geremia).

Video Promo del film Chiara Lubich – L’amore vince tutto

