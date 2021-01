Parto a distanza, papà fa nascere il suo bimbo via webcam in 12 minuti

Il piccolo Alex viene al mondo con un parto a distanza improvvisato. Merito di suo papà, molto bravo a seguire le istruzioni in videochat.

In tempi di pandemia succede anche questo: un parto a distanza, portato brillantemente a termine dal neopapà che è collegato in diretta video con l’ospedale. Una giovane infermiera di 33 anni, ostetrica, ha fornito delle istruzioni dettagliate all’uomo su come comportarsi per gestire al meglio la situazione.

Questa bella ed alquanto curiosa storia è successa a Crevalcore, popoloso Comune della provincia di Bologna. Al termine della videochat con il reparto di Ostetricia dell’Ospedale Maggiore di Bologna ecco nascere con il parto a distanza il piccolo Alex, di 2,9 kg. Il tutto è accaduto nella notte tra il 1° ed il 2 gennaio 2021. Era l’una e mezza del mattino quando una chiamata di soccorso per ricevere la visita di una ambulanza si è trasformata in tutt’altro. In qualcosa di decisamente inatteso.

Parto a distanza, neopapà guidato via webcam fa nascere il figlioletto in 12 minuti

L’infermiera aveva intuito che il mezzo di soccorso non avrebbe mai fatto in tempo. E così ecco partire subito le istruzioni all’uomo collegato da casa su cosa dover fare. La ostetrica ha ricontattato il marito, visibilmente in apprensione per la condizione di partoriente della moglie, tranquillizzandolo e fornendogli le dovute delucidazioni del caso.

Con una chiamata via webcam, in 12 minuti il parto a distanza è arrivato a compimento. “Merito della preparazione del personale medico e di questa infermiera in particolare”, ha ringraziato il neo papà. E per lui, la moglie ed il piccolo Alex il 2021 comincia nel più bello dei modi.