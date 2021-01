Paolo Fox, la previsione per il 2020 ideale per i viaggi: virale sui social

Il celebre Paolo Fox è stato recentemente al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Una previsione astrologica inerente al 2020.

Paolo Fox è uno dei personaggi televisivi più seguiti ed ammirati in Italia. Conosciuto da tutti, l’uomo legge e scrive da anni gli oroscopi di tutti i segni, in qualsiasi occasione. Da qualche tempo è ritornato in onda a I Fatti Vostri. Prima di procedere con le sue consuete previsioni ha però voluto chiarire in merito alla bufera mediatica che l’ha recentemente visto coinvolto. Che cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Pare proprio che un video, il quale vede l’astrologo come protagonista, sia diventato in brevissimo tempo virale sui social. Si tratta di una previsione astrologica, e nello specifico sembrerebbe essere quella dell’oroscopo del 2020. Le sue parole hanno fatto il giro del web in poco tempo, facendo viaggiare il nome di Fox per tutto l’internet. Dunque che cosa avrà detto l’astrologo di tanto eclatante da alzare un simile polverone? Leggiamolo.

La clip ha fatto in pochissimo tempo il giro dei social, suscitando il sarcasmo e l’ironia di centinaia di utenti. Fox ha definito, durante il video in questione, il 2020 in arrivo come “Un anno di crescita, vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti“. In seguito l’uomo ha anche aggiunto: “Tra Gennaio e Maggio avrete una bellissima situazione”. Nonostante le chiacchiere e la bufera mediatica, la verità è che l’astrologo non avrebbe mai potuto prevedere la pandemia da Coronavirus, sfuggita evidentemente anche al cielo ed alle stelle.

Paolo Fox si difende: le parole pronunciate dall’astrologo

Il celebre Paolo Fox non è rimasto in silenzio di fronte alla bufera mediatica che in pochi giorni lo ha coinvolto. L’uomo ha tentato di spezzare una lancia in suo favore, giustificando pubblicamente, durante lo spazio riservatogli a I Fatti Vostri, le parole pronunciate nel famoso video. “È un fake, il video è stato montato ad arte.” ha spiegato. L’astrologo ha specificato infatti che si stava riferendo ad un preciso segno zodiacale, non all’anno 2020. Tale commento non ha però fermato l’ironia e il sarcasmo sui social, i quali, anzi, sono aumentati. “Ma il segno a cui si riferisce su quale pianeta sta trascorrendo il 2020?” ha scritto qualcuno su Twitter. “Quindi c’è un segno zodiacale immune?”.