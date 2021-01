Oroscopo della settimana dal 4 al 10 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

La seconda settimana del nuovo anno è finalmente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 4 al 10 Gennaio 2021.

Una nuova settimana è alle porte. Gennaio è oramai cominciato e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi il cielo e gli astri. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e occasioni fortunate sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 Gennaio 2021.

Seconda settimana di Gennaio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. I prossimi 7 giorni saranno per voi decisamente interessanti. È il momento giusto per rimboccarsi le maniche e portare avanti nuovi progetti. Nessun pianeta vi sarà avverso, perciò premete il più possibile sull’acceleratore e sbrigate le faccende più serie nell’immediato, senza rimandare nulla alla settimana dopo.

Toro. La settimana sarà per voi decisamente positiva, seppur altalenante. Molte questioni inerenti ai sentimenti vi turberanno più del dovuto, ma sarete felici di sapere che siete oramai ad un passo dalla soluzione. Mantenete la calma, e soprattutto evitate di spendere soldi per cose inutili. Risparmiare qualcosina si rivelerà decisamente utile, vedrete.

Gemelli. Durante i prossimi giorni potreste ritrovarvi troppo spesso con la testa tra le nuvole, e Venere in opposizione non vi darà sicuramente una mano a tornare con i piedi per terra. Cercate comunque di rimanere concentrati, dare il massimo sul piano lavorativo, e utilizzare il tempo a vostra disposizione per dedicarvi a voi stessi e alle vostre passioni.

Cancro. La settimana sarà per voi decisamente proficua, ma molto stancante. I vostri obbiettivi sono ancora distanti da voi, e sarà necessario tanto impegno per raggiungerli. Dal punto di vista sentimentale nessun pianeta vi sarà avverso, perciò buttatevi. Prestate però attenzione alle discussioni, specie se con i vostri famigliari.

Leone. Durante i prossimi 7 giorni sarete decisamente troppo distratti. Non c’è niente di male a perdere un po’ di concentrazione, a meno che la cosa non influisca sul lavoro, prestate attenzione! I tempi sono maturi per chiarire questioni irrisolte, specie se con il partner o con i vostri amici. Non temete, gli astri saranno dalla vostra parte!

Vergine. La prossima settimana non sarà per voi una delle migliori. Lavorativamente parlando filerà tutto liscio come l’olio, ma per quel che riguarda i sentimenti avrete bisogno di un po’ di tempo prima di lasciarvi andare. Cercate di allontanare il malumore dedicandovi a voi stessi e rimandando le questioni difficili ai prossimi 7 giorni.

Bilancia. I prossimi 7 giorni saranno decisamente importanti per voi. Avete oramai intrapreso un cammino di intenso cambiamento, ed è necessario tenere duro e non gettare la spugna. Verso il fine settimana Giove sarà favorevole e vi metterà tra le mani la possibilità di risolvere alcune questioni fastidiose, specie se di tipo legale o finanziario.

Scorpione. La settimana prossima sarà decisamente favorevole per gli incontri. Prestate attenzione agli affetti che vi circondano: una semplice amicizia potrebbe infatti trasformarsi in qualcosa di più. Cercate di dare un po’ più di fiducia ai vostri cari e agli amici più stretti, vi aiuteranno a recuperare un po’ di buonumore e a sentirvi più sicuri di voi stessi.

Sagittario. La settimana in arrivo sarà per voi decisamente brillante e proficua. È infatti arrivato il momento di investire tempo e denaro su nuove idee e progetti, che andranno in porto con tutte le probabilità. Cielo sereno anche in amore. Finalmente potrete chiarire qualche questione irrisolta o rimanere sorpresi di fronte ad un piacevole incontro.

Capricorno. I prossimi 7 giorni si prospettano per voi decisamente allegri e esenti da ansie e timori. Via libera in amore e sul lavoro, potrete infatti togliere il freno a mano e godervi un po’ di meritata serenità. Attenzione però alle entrate ed alle uscite: risparmiare qualche soldo potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

Aquario. Durante la prossima settimana sarete finalmente liberi di esprimere voi stessi e di liberarvi dalle ansie. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte, perciò lanciatevi senza timore verso nuove idee e progetti. Non rimandate niente alla settimana successiva ed affrontate con coraggio tutte le sfide che il cielo metterà sul vostro cammino.

Pesci. I prossimi giorni non saranno particolarmente idilliaci per voi. Con ogni probabilità sarete molto confusi. Qualche questione vi turberà più del dovuto, e necessiterà di un immediato intervento, che vi porterà via un po’ di energie. Non abbiate timore però, tutto si risolverà per il meglio, soprattutto se rimarrete al fianco dei vostri affetti più cari.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.