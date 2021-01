Oroscopo del giorno, lunedì 4 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti alla seconda settimana del nuovo anno. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 4 Gennaio 2021.

Siamo giunti all’inizio di una nuova settimana, la seconda del nuovo anno. Che cosa avranno in serbo per noi oggi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 4 Gennaio 2021.

Lunedì 4 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Il vostro inizio settimana sarà particolarmente interessante e proficuo. Non abbiate timore di dare sfogo alla vostra fantasia ed alla vostra creatività, potreste infatti rimanere piacevolmente sorpresi da voi stessi e dalle vostre incredibili capacità.

Toro. Durante la giornata di oggi Giove potrebbe darvi qualche problema, soprattutto di tipo legale o finanziario. Anche in amore il cielo non sarà particolarmente sereno. Alcune questioni avranno bisogno del vostro intervento.

Gemelli. La giornata sarà per voi estremamente positiva, e Saturno e Giove saranno completamente dalla vostra parte. Lanciatevi dunque in nuovi progetti e nuove idee, ed accantonate il timore di sbagliare o non essere abbastanza.

Cancro. Durante la giornata di oggi potreste essere decisamente incerti. Qualche insicurezza vi frenerà più del dovuto, perciò procederete a rilento rispetto al solito. Cercate di approfittarne per recuperare un po’ di energie.

Leone. Le prossime ore saranno per voi decisamente impegnative. Cercate di prestare attenzione ai ritardi, in modo da evitare di correre da una parte all’altra della città e di ridurvi a sbrigare tutte le questioni più urgenti all’ultimo minuto.

Vergine. Durante la giornata di oggi fareste meglio a rimanere con i piedi per terra e ad evitare tutte le distrazioni. Venere e Marte torneranno ad essere in vostro favore, spianandovi la strada sul punto di vista lavorativo.

Bilancia. La giornata di oggi si prospetta per voi un po’ altalenante. Potreste essere più suscettibili del solito, ma non temete, andrà tutto per il meglio. Cercate di passare sulle cose con più leggerezza e di proseguire a testa alta verso i vostri obiettivi.

Scorpione. La giornata di oggi sarà per voi decisamente sfiancante e impegnativa. Molto probabilmente qualche questione importante vi sta portando via parecchie energie. Cercate però di non mollare, siete ad un passo dal traguardo!

Sagittario. La settimana inizierà con un lunedì decisamente esplosivo. Molto probabilmente vi ritroverete ad essere di corsa, ma a voi starà bene così. Nuove emozioni e nuovi incontri vi faranno battere forte il cuore, tenetevi pronti!

Capricorno. La giornata sarà per voi carica di energia e di emozioni. Cielo sereno dal punto di vista lavorativo, finalmente iniziate a respirare aria di serenità. Approfittatene per dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

Aquario. Durante la giornata di oggi procederete decisamente a rilento. Molto probabilmente avete bisogno di un po’ di coraggio per ricominciare e lanciarvi verso nuove avventure. Non temere, andrà tutto per il meglio, e sarà inoltre più divertente del previsto!

Pesci. Le prossime ore saranno per voi una vera e propria sfida. Molto probabilmente dovrete affrontare una volta per tutte alcune questioni lasciate in sospeso, ma non temete, andrà tutto bene. I pianeti saranno dalla vostra parte.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.