Milano, cade la grata di Mediaworld: due uomini in gravissime condizioni

Non finiscono le brutte notizie in Italia. A Milano, all’interno del parcheggio sotterraneo, due uomini feriti e in gravi condizioni

Ancora notizie negative provenienti da Milano, questa volta all’esterno del centro commerciale Mediaworld. Una grata di aerazione, presente nel parcheggio sotterraneo, ha ceduto e due uomini sono precipitati nel vuoto per diversi metri come svelato dal 118 e dai carabinieri. L’episodio è avvenuto nella zona est del capoluogo lombardo verso le 20 di sabato sera: i due si trovano in gravi condizioni al momento.

Milano, la dinamica dell’incidente: due feriti

Il centro commerciale si trova tra Pitteri e la via Caduti di Marcinelle, zona Rubattino est di Milano. L’uomo di 34 anni è quello più grave: subito è stato portato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, mentre l’altro di 31 anni si trova al San Raffaele in codice giallo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri per capire le dinamiche dell’incidente con l’area che è stato posta sotto sequestro. Al momento della caduta i due erano intenti a fumare una sigaretta secondo le prime ricostruzioni.