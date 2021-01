Michael Schumacher compie oggi 52 anni: come sta, le ultime notizie

Novità importanti per Michael Schumacher, che oggi compie 52 anni: da sette anni combatte con l’incubo, ora come sta realmente

Michael Schumacher compie oggi, 3 gennaio 2020, 52 anni. L’ex pilota della Ferrari, considerato il migliore di sempre, può vantare ancora il record di vittorie nei Gran Premi davanti a Prost, Senna, Lauda e Fangio. Da ben sette anni non smette di lottare dopo l’incidente alla fine del 2013 sulle piste da sci. Il tedesco cadde improvvisamente durante il fuoripista con la testa che è andata a battere su una rocca rompendo anche il casco. I danni cerebrali lo mandarono subito in coma, dove si trova tutt’ora oggi.

Michael Schumacher, le sue condizioni a distanza di anni

Sulle sue condizioni c’è stato massimo riserbo. Soltanto nel 2019 il portale francese “Le Parisien” aveva rivelato come fosse portato in segreto all’ospedale europeo ‘Georges Pompidou’ di Parigi per nuovi trattamenti di iniezioni di cellule staminali aiutando il corpo a rigenerarsi. Anche Felipe Massa aveva rilasciato dichiarazioni importanti: “La sua situazione è complicata. So come sta realmente, abbiamo avuto sempre un rapporto abbastanza stretto. Sogno e prego che possa guarire ma non sarò certo io a fare delle rivelazioni nel rispetto della volontà della famiglia”. Poche settimane fa anche Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, aveva svelato novità sulle sue condizioni durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Non parla può comunicare solamente con gli occhi grazie un macchinario speciale. È così che si può capire se è cosciente o meno. Possono andare a fargli visita solo 3 persone e io so chi sono”.