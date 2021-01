Madalina Ghenea nega tutto: Zaniolo? Mai stati insieme

Ancora novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Nicolò Zaniolo: arriva la smentita ufficiale di Madalina Ghenea

Prima l’addio all’ex Sara per essere legato sentimentalmente a Madalina Ghenea, poi l’annuncio della paternità proprio con la sua prima fidanzata di sempre. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi indizi importanti per quanto riguarda la vita privata di Nicolò Zaniolo, talentuoso calciatore della Roma e della Nazionale italiana alle prese con la riabilitazione dopo il secondo grave infortunio al ginocchio. La stessa showgirl ha smentito ufficialmente la sua relazione attraverso l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Madalina Ghenea, la nota ufficiale sull’addio a Zaniolo

Così, attraverso una nota ufficiale sul suo profilo Instagram, la showgirl ha rivelato: “Cari tutti in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo”.

Infine, la stessa Madalina ha aggiunto: “A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune: chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social in trasparenza e alla luce del sole non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro”.