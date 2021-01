Grave lutto nella musica: è morto Gerry Marsden, il “rivale” dei Beatles

Da Liverpool giunge una triste notizia: è morto Gerry Marsden, voce di You’ll Never Walk Alone: una gravissima perdita per il mondo della musica.

Il 2021 comincia purtroppo con una pessima notizia per il mondo della musica. Da Liverpool è appena giunto il triste annuncio della scomparsa a 78 anni di Gerry Marsden, frontman dei Gerry & The Pacemakers e inconfondibile voce della celebre canzone You’ll never walk alone. “È con il cuore molto pesante – ha scritto su Twitter lo speaker radiofonico inglese Pete Price – dopo aver parlato con la famiglia che devo dirvi che se n’è andato il leggendario Gerry Marsden, dopo una breve malattia, per un’infezione al cuore”.

L’ultimo saluto a Gerry Marsden

Gerry Marsden era nato a Toxteth, sobborgo di Liverpool, il 24 settembre 1942. Era diventato un cantante famoso con i Gerry and The Pacemakers, in quanto la loro canzone You’ll Never Walk Alone fu scelta dai tifosi del Liverpool come inno del club, coro che ad ogni inizio di partita risuona ad Anfield road.

Gerry Marsden era sposato con Pauline Marsden dal 1965 e con lei ha avuto due figlie, Yvette e Victoria. Nel 2003 aveva subito un primo intervento per un triplo bypass, seguito nel 2016 da una seconda operazione al cuore e di recente gli era stato impiantato un pacemaker: lui ci aveva scherzato su, dicendo che non era stata divertente nonostante avesse il nome della sua band.

Oltre a You’ll never walk alone, portata al successo nel 1963 e utilizzata anche di recente nel Regno Unito in supporto del personale medico e paramedico impegnato nell’emergenza Covid-19, Gerry and The Peacemakers sono entrati nella storia della musica con molti altri brani tra cui I Like It, How Do You Do It e Ferry Across The Mersey. Furono inoltre la prima band a raggiungere il primo posto nella classifica inglese con i loro primi tre singoli. Il gruppo, nome di punta della scena musicale di Liverpool, seppe tener testa a tanti altri gruppi beat, oltre ovviamente ai Beatles che erano il fenomeno più vistoso, basti citare i Rory Storm and the Hurricanes, la band che vide esordire Ringo Starr alla batteria, e i Searchers.