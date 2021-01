Guillermo Mariotto malato di sesso con uomini e donne, poi è cambiato tutto

Guillermo Mariotto, volto storico di Ballando con le stelle, non fa più segreti della sua dipendenza più grave: il sesso.

Quella di cui ha sofferto l’uomo è una dipendenza dalla quale è uscito da circa un anno. Il problema si era aggravato al punto da diventare una forma maniacale.

La svolta sulla sua condizione è avvenuta a gennaio dell’anno scorso, quando si è lanciato in un’intervista in cui ha parlato senza mezzi termini.

Guillermo Mariotto: “Mi sono stancato”

“Per me il sesso era una catena, dovevo farlo tutti i giorni tre volte, non con la stessa persona. Lo amavo, ora ho smesso…kaputt, fine, da novembre dello scorso anno!”. Queste le parole secche e decise di Mariotto che ha voluto essere chiaro sulla sua condizione.

Questa precisa intervista non è stata l’unico momento in cui Mariotto aveva raccontato di essere dipendente dal sesso. “Uomini, donne…dipende da quanto era buio“: una condizione decisamente logorante.

“Amavo il sesso in maniera così maniacale che poi mi sono stancato. A forza di ‘ci do, ci do, ci do…’ Mi auguro che non accadrà mai più“. Nelle sue confessioni il conduttore mostra una grande forza d’animo, nonché grande coraggio. Non si sente parlare spesso di questo tipo di dipendenza, ma quando viene a galla è sempre apprezzabile riconoscere la forza interiore di chi sta cercando di risolvere il problema.

Nelle sue tante dichiarazioni riguarda il tema ha anche menzionato un sogno erotico che aveva come protagonista la collega Selvaggia Lucarelli: “Con lei ho avuto un sogno erotico. Eravamo nudi e lei mi batteva sul sedere la paletta dei voti con un 8 sopra”. Nulla del genere su Milly Carlucci dato che l’uomo la vede come una sorella.