Giovanna Ralli, chi era il marito Ettore Boschi: la loro lunga storia

Giovanna Ralli è stata per quasi 40 anni insieme ad Ettore Boschi. Scopriamo insieme chi era l’uomo e la storia d’amore che ha legato i due.

Giovanna Ralli è stata una delle più famose attrici del Novecento italiano. Negli anni la donna è diventata quasi un’icona del cinema, con alle spalle oltre sessanta pellicole e numerosi premi, nello specifico due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro, e un David di Donatello. Amica stretta della celebre Mara Venier, oggi, domenica 3 Dicembre 2020, l’attrice sarà ospite nel suo salotto, a Domenica In. Uno degli argomenti principali dell’intervista riguarderà senza dubbio Ettore Boschi: il grande amore della sua vita. Scopriamo allora insieme qualcosa in più su di lui e sulla loro grande storia d’amore.

Ettore Boschi fu un celebre avvocato matrimonialista. L’uomo è stato l’unico a far perdere la testa a Giovanna Ralli, con la quale convolò a nozze nel 1977. Insieme trascorsero quasi 40 anni, felici e spensierati. La sua scomparsa, avvenuta nel 2013, fu motivo di estremo dolore per la Ralli, la quale sprofondò nella depressione, abbandonando le luci della ribalta, e persino la casa all’interno della quale i due coniugi avevano vissuto insieme.

Tra la Ralli e Boschi fu immediatamente colpo di fulmine. Basti pensare che dal giorno del loro primo incontro a quello del grande sì trascorsero soltanto alcuni mesi di tempo. Fu proprio la stessa Giovanna a raccontarlo, sempre nel salotto della celebre Mara Venier. “L’unico che mi ha chiesto di sposarmi è stato Ettore e io gli ho detto sì. L’ho conosciuto quando debuttai a Milano, ci siamo visti il giorno dopo perché dovevamo andare a colazione.” ha dichiarato l’attrice. “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore: non c’è stato verso, è andata benissimo“.

Giovanna Ralli: il grave lutto per la morte del marito Ettore Boschi

La celeberrima Giovanna Ralli ha subito una battuta d’arresto nel momento in cui è scomparso Ettore Boschi, il grande amore della sua vita, nel 2013. L’uomo l’ha lasciata vedova dopo ben 38 anni di matrimonio. Il lutto è stato uno dei motivi principali dell’allontanamento della Ralli dalle scene. Il tempo trascorso con il marito è stato per l’attrice motivo di orgoglio e felicità, ed il dolore dovuto alla perdita fu davvero un colpo basso. Durante un’intervista di qualche tempo fa per Il Messaggero, la donna ha raccontato che gli anni trascorsi insieme le erano rimasti come “attaccati addosso“. Ha impiegato molto Giovanna per riprendersi dalla morte del marito, che senza dubbio vive ancora nella sua memoria e nei ricordi.