Giancarlo Magalli, perché è finito il matrimonio con Valeria Donati

Valeria Donati è stata la seconda moglie di Giancarlo Magalli. Scopriamo la loro storia e perché si sono lasciati.

Magalli è senza dubbio uno dei volti più noti del piccolo schermo. Il nome del presentatore è stato associato prima a “I fatti vostri” e poi al reality “IL Collegio”.

Ovviamente, negli anni, oltre a costruirsi una brillante carriera televisiva, si è anche creato una famiglia, senza non poche difficoltà.

Giancarlo Magalli e l’amore per Valeria Donati

Il presentatore Tv è padre di due figlie nate da due matrimoni che sfortunatamente non sono andati a buon fine. Il primo è stato con Carla Crocivera, mentre il secondo con Valeria Donati.

Leggi anche -> Giancarlo Magalli ad ‘Io e te’: il ricordo degli ultimi momenti della madre

Le seconde nozze arrivano nel 1989 e ciò che salta subito all’occhio è la differenza d’età. Lei aveva 23 anni e lui 40. La celebrazione avviene in grande stile nella capitale romana. L’incontro tra i due è molto divertente: in quegli anni Magalli lavorava come autore di studio della Raffa nazionale, mentre la Donati era una farmacista. Quest’ultima, volendo dire la sua sul programma, aveva cercato il numero dell’uomo sull’elenco telefonico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inizialmente, Magalli pensava che la donna fosse una delle tante che cercava un’opportunità per sfondare nel mondo dello spettacolo. L’uomo cambiò drasticamente idea dopo il loro primo incontro, anche perché tra i due ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. Sfortunatamente dopo 20anni il loro matrimonio colò a picco.

Leggi anche -> Giancarlo Magalli, chi è la nuova misteriosa e giovane fidanzata

“Per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire perché le volevo bene a mia moglie, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22. Quindi di colpo la vita ti cambia, e in peggio cambia. Ho pianto come un vitello per mesi e mesi, poi ci si abitua a tutto, però a me è dispiaciuto, anche a nostra figlia. Infatti ancora adesso quando io le dico ‘andiamo a cena con mamma’, lei è tutta contenta”, ha raccontato Magalli durante un’intervista. Nonostante il matrimonio sia finito, tra i due la stima e l’affetto sono rimasti inalterati tanto da essere ancora in buoni rapporti.