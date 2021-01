GF Vip, spunta un foto sui social. Triangolo tra Giulia, Pierpaolo e Ariadna? Dopo la “notte bollente” trascorsa da Petrelli e la Salemi sotto le coperte, una immagine, apparsa in rete, svelerebbe la forte amicizia che legherebbe Giulia con Ariadna.





Che vi sia un triangolo tra Giulia, Pierpaolo e Ariadna? Una fotografia, apparsa recentemente sui social, svelerebbe un profonda amicizia tra la Salemi e la Romero, ex di Petrelli, prima di entrare nella casa più spiata della televisione.

GF Vip, fa discutere l’immagine apparsa in rete. Che vi sia un triangolo tra Giulia, Pierpaolo e Ariadna?

Dopo la notte di passione appena trascorsa, all’interno della casa, dai due concorrenti che in queste ore sono sempre più vicini, fa discutere una fotografia di alcuni mesi fa. Pierpaolo e Giulia ormai sono una coppia fissa all’interno del programma. Questa notte i due si sono lasciati andare a baci e carezze appassionati sotto le coperte che hanno costretto la regia a staccare dalle immagini.

Nel frattempo in queste ore sta facendo molto discutere in rete un’immagine che testimonierebbe un rapporto di forte amicizia, esistente già da diverso tempo, tra Giulia e la ex fidanzata di Petrelli, nonché madre di suo figlio Leonardo, ovvero Ariadna Romero. La fotografia in questione fu pubblicata nel 2019 da Pierpaolo su Instagram e mostra Petrelli assieme ad Ariadna e a loro figlio. Quella foto fu commentata dalla Salemi, che scrisse ai tempi: “Ma che belli”. Commento al quale la stessa Ariadna rispose: “Amore miooooo”. Risposta che sta facendo pensare ci fosse un forte legame di amicizia tra le due e un profondo affetto.

In molti si stanno dunque chiedendo in queste ore che cosa starà pensando la Romero delle immagini in onda in questi giorni che mostrano un rapporto sempre più stretto e intimo tra Giulia e il suo ex fidanzato Pierpaolo. Per il momento Ariadna non ha rilasciato alcuna dichiarazione, vedremo se l’argomento verrà approfondito durante la puntata di domani sera, in diretta su Canale 5.