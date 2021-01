GF VIP, bufera su Maria Teresa Ruta: “In puntata piangeva, ma in casa…”

Filippo Nardi torna a insultare Maria Teresa Ruta: non si è pentito dell’ignobile comportamento e lo rifarebbe.

Dopo essere stato cacciato in tempo record dalla casa del Grande Fratello VIP, Filippo Nardi è tornato a commentare l’accaduto durante la sua breve esperienza al reality. Il concorrente è stato allontanato dal programma dopo aver insultato molto pesantemente Maria Teresa Ruta.

#FUORINARDI:

Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare dopo che ha parlato di Maria Teresa Ruta in termini offensivi e fatto riferimento alla pratica sessuale del “teabag” mentre lei dormiva pic.twitter.com/KSpmWmNNyq — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 16, 2020

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Filippo Nardi non si è pentito degli insulti sessisti a Maria Teresa Ruta, rifarebbe tutto

Invitato da Giada De Miceli nel salotto di “Non succederà più”, Filippo Nardi ha affermato di non essersi assolutamente pentito degli insulti rivolti a Maria Teresa. Nardi ha assicurato che la Ruta sul momento avrebbe riso della situazione, ma che in puntata ha cambiato idea e ha fatto intendere falsità.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Filippo Nardi squalifica, insulti sessisti alla Ruta: “Fuori subito”

Potrebbe interessarti leggere anche –> Filippo Nardi squalifica, Mediaset conferma: “Via dal Grande Fratello Vip”

“È una persona rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei”, ha detto Nardi a Giada De Micheli. “Maria Teresa non era offesa sennò si sarebbe lamentata in confessionale con gli autori […] Ha detto una bugia… avrebbero fatto vedere i video”. Insomma, secondo Filippo quella messa in scena dalla Ruta e da Alfonso Signorini sarebbe stata tutta una finta ideata apposta per metterlo in difficoltà.