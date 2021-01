Eleonora Daniele, la difficile decisione sulla sua bimba: “Ho dovuto farlo”

Da parte di Eleonora Daniele arriva una confessione importante che riguarda la sua piccola Carlotta, nata nella primavera del 2020.

A ‘Domenica In’, nella puntata di apertura del 2021 del 3 gennaio, Eleonora Daniele ha vestito di nuovo i panni di ospite di Mara Venier. E subito le due hanno parlato della piccola Carlotta, che è nata a fine pandemia nel mese di maggio del 2020. Un lieto evento che ha cambiato la vita di Eleonora e di suo marito Giulio Tassoni.

Leggi anche –> Domenica In, Adriano Celentano telefona in diretta: Mara Venier senza parole

Lei, a 44 anni, ha ammesso che non sperava più di diventare mamma. Invece ce l’ha fatta, dando alla luce una bimba bellissima. A novembre avrebbe dovuto avere luogo anche il battesimo di Carlotta. Era tutto pronto, ma alla fine il lieto evento non si è svolto. Ed Eleonora Daniele spiega il motivo. Che non è certo difficile da intuire. Proprio in quel periodo il Governo aveva dovuto istituire delle norme più restrittive allo scopo di contenere la pandemia. L’Italia era entrata in una sorta di nuovo lockdown, nonostante non ci fossero le stesse restrizioni attuate a marzo 2020.

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier gela il suo ospite: “Oggi ti giochi la carriera”

Eleonora Daniele, cosa accadrà con la figlioletta

La padovana ed il marito avevano predisposto tutto, salvo poi rinviare la cerimonia. Che a questo punto potrebbe esserci nelle prossime settimane. Poi sempre Eleonora scherza con Mara Venier, che avrebbe dovuto fare da madrina. “Guarda che ora Carlotta pesa 10 chili. Non ce la faresti a tenerla in braccio”. La Venier per tutta risposta spera di potere fare conoscere la bimba al suo nipotino Iaio di 3 anni.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Mara Venier, scatto intimo col marito Nicola: mai visti così

Si tratta del piccolo Claudio, figlio di Paolo Capponi. Tra le due presentatrici televisive della Rai vige un forte vincolo di amicizia che ha portato la Daniele a scegliere ‘Zia Mara’ come madrina per la sua bambina. Una cosa alla quale assisteremo presto, a questo punto.