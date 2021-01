Domenica In, Mara Venier gela il suo ospite: “Oggi ti giochi la carriera”. E’ andata in onda su Rai 1 la prima puntata del nuovo anno del programma televisivo. La conduttrice non ci è andata leggera rivolgendosi a Paolo Fox.





Il programma del pomeriggio domenicale di Rai 1 è stato dedicato oggi all’oroscopo per il nuovo anno. Paolo Fox, ospite in studio, ha descritto cosa le stelle riservano ad ogni segno per i prossimi mesi. Mara Venier lo ha gelato con la sua battuta.

Domenica In, Mara Venier gela Paolo Fox in questa prima puntata del 2021: “Oggi ti giochi la carriera”

Gli spettatori più appassionati hanno potuto assistere, anche in questa prima domenica dell’anno, al programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Questo pomeriggio grande spazio è stato dedicato alle previsioni astrali e all’oroscopo per questo nuovo anno. Per parlare di cosa ci riservano le stelle per i prossimi 12 mesi del 2021, è stato ospitato in studio l’astrologo Paolo Fox.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier e la frase che imbarazza Massimo Ranieri

Proprio all’astrologo la Venier si è presto rivolta con una frase ironica che ha però gelato Fox e fatto certamente sorridere anche tutto il pubblico a casa. Si sa che il 2020 non è stato di certo un anno semplice e probabilmente nessuno degli astrologhi più accreditati aveva saputo prevederlo in anticipo. Ancora più cauto dovrà essere probabilmente il loro giudizio nelle previsioni del nuovo anno.

Potrebbe interessarti anche –> Paolo Fox, la previsione per il 2020 ideale per i viaggi: virale sui social

Leggi anche –> Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso”

E’ stato probabilmente per questo motivo che Mara ha quest’oggi accolto il suo ospite affermando: “Paolo, oggi ti giochi la carriera”. E la Venier ha inoltre proseguito dichiarando: “Io non te la voglio gufare, ma…”. Paolo Fox è rimasto probabilmente gelato dall’ironica frase di Mara, che fa ancora una volta sorridere il suo pubblico durante la diretta televisiva.