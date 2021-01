Domenica In, Adriano Celentano telefona in diretta: Mara Venier senza parole. Il cantante si è messo in contatto questo pomeriggio con il programma televisivo di Rai 1. Una sorpresa incredibile per la conduttrice.





Durante la puntata di questo pomeriggio si sono celebrati gli 86 anni dell’attrice Giovanna Ralli e il cantante è intervenuto per farle gli auguri e porgerle i suoi complimenti. Celentano ha parlato anche del periodo di “reclusione” condotto a casa, assieme a sua moglie Claudia, a causa della pandemia mondiale.

Domenica In, Adriano Celentano si collega in diretta con il programma televisivo: Mara Venier rimane senza parole

E’ stata oggi ospite in studio, nel salotto di Mara Venier, l’attrice Giovanna Ralli. Nel corso della puntata del programma di Rai 1 si sono celebrati i suoi 86 anni. La splendida forma dell’attrice ha indotto Celentano a chiamare il programma durante la diretta televisiva, per complimentarsi con lei e porgerle i suoi più cari auguri.

“Sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto dalla tua bellezza”, ha dichiarato Celentano rivolgendosi alla Ralli. Proseguendo ancora: “Hai sbagliato a dire l’età, hai detto di avere 35 anni in più”. Il cantante ha affermato di essere rimasto davvero molto colpito a vedere l’attrice in televisione e di aver accettato il consiglio della moglie di chiamare immediatamente il programma, per farle i complimenti. La Ralli dal canto suo ha ringraziato commossa Celentano, ammettendo di sentirsi ancora una ragazzina.

Visibilmente sorpresa della telefonata è rimasta anche Mara Venier, che ha chiesto al cantante se stesse bene. Celentano ha allora descritto il periodo di “reclusione” vissuto ormai da un anno a casa, assieme a sua moglie, a causa del dilagare del Covid-19. Il cantante ha inoltre dichiarato che farà il vaccino, assieme alla sua consorte.