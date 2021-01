Il Natale è ormai alle spalle, ma Chiara Ferragni ha deciso di proporre al suo pubblico di Instagram un altro post a tema natalizio. Forse dimenticando qualcosa…

Chiara Ferragni e la sua Matilda: nel suo ultimo post su Instagram la Nostra si mostra in compagnia dell’amato cane, fedele compagno di tutte le sue avventure (social e non) da una decina d’anni a questa parte. E, curiosamente, il contesto è decisamente natalizio, nonostante il 25 dicembre sia ormai alle spalle. C’è qualcosa che non torna…

Il dettaglio “sospetto” nel post di Chiara Ferragni

“Lazy Sunday 💖” scrive Chiara Ferragni nell’ultimo, laconico post sul suo profilo Instagram. “Pigra domenica”, dunque. Un po’ come per tutti gli italiani, del resto, storditi dai giorni di festa appena trascorsi, quest’anno più destabilizzanti che mai, e non ancora del tutto pronti a ricominciare un anno che si annuncia pieno di incognite e irto di difficoltà. Main questo caso non è l’atmosfera rilassata, per non dire sonnolenta, a destare qualche perplessità.

Il punto è che il post è fresco di giornata (o così viene presentato dall’influencer), mentre sullo sfondo della foto che immortala Chiara Ferragni e il suo quadrupede si intravedono ancora diversi regali sotto l’albero di Natale. Com’è possibile? La Nostra ha tentato di fare la “furbetta”, riciclando una foto vecchia in mancanza di meglio, o magari c’è ancora qualche regalo, magari per un amico o un parente lontano, che aspetta di essere scartato, o cos’altro ancora? La domanda, come diceva quel tale, sorge spontanea…

