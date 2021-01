L’influencer Carla Bellucci fa discutere perché a Natale non ha fatto regali ai figli, ma ha speso ben 9mila euro solo per se stessa. Ecco la sua spiegazione.

Si dice che con un po’ di sano egoismo si vive meglio e più a lungo, ma Carla Bellucci forse stavolta ha esagerato. L’influencer e madre di tre figli ha confessato apertamente che questo Natale ha speso una piccola fortuna per far fare regali a se stessa, ma ha deciso di non comprare nulla ai suoi figli. Per la precisione, l’ex modella ha speso l’equivalente di 9mila euro (8.000 sterline) in ritocchini al botox, manicure, trattamenti per il viso e un nuovo guardaroba. E a chi la taccia di egoismo risponde con un’alzata di spalle…

La filosofia di Carla Bellucci

Carla Bellucci, che vive a Hitchin, nell’Hertfordshire (Inghilterra), sostiene che i suoi figli Tanisha, 15 anni, e Jayden, 13 (il maggiore, 18enne, non ha passato con lei il Natale) dovrebbero guadagnare da vivere da soli sui social media, proprio come fa lei. Loro non ne vogliono sapere e le hanno messo il muso, ma a lei non importa.

“Non mi importa se le persone mi definiscono viziata o egoista – confessa Carla Bellucci al Sun -. So di meritare le mie spese folli. Viziare i bambini a Natale è sbagliato. Penso che i genitori che viziano i loro figli quest’anno siano ipocriti. Sono una mamma brillante e sto usando questo Natale con restrizioni anti Covid come lezione di vita. Voglio che i miei figli diventino star dei social media e negargli i regali quest’anno insegnerà loro a guadagnarsi da vivere da soli”. “Il lockdown mi ha stressato – aggiunge l’influencer -, quindi ho bisogno di viziarmi. Ho sempre comprato cose carine ai bambini a Natale nel corso degli anni. Adesso è arrivata l’ora della mamma”.

Non basta. Secondo Carla Bellucci, le mamme dovrebbero mettere se stesse al primo posto per impedire che i loro uomini si allontanino: “Penso che le mamme che viziano i loro figli e non spendono soldi per se stesse generalmente si lasciano andare. Ecco perché finiscono per divorziare e i loro uomini si allontanano. Nessuno vuole una mummia, devi lavorare per avere un bell’aspetto e le mamme che viziano i loro figli non lo fanno”. Ma i pargoli, come accennato, non l’hanno presa bene: “Tanisha mi ha detto che sono viziata e Jayden non mi parla”. Per Natale avrebbero voluto scarpe da ginnastica Nike Air Force, nuovi laptop, nuovi telefoni, vestiti e una Xbox, e invece dovranno accontentarsi di un semplice biglietto d’auguri.