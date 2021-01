Arturo Brachetti, chi è: età, vita privata e carriera del trasformista. Scopriamo di più sulla professionalità dell’artista, apprezzatissimo da grandi e piccini e che ha riscosso un grande successo, con le sue performances, a livello internazionale.





Lui stesso si definisce un visual performing art e il suo talento è quello di far divertire tutto il suo pubblico con la sua abilità nel trasformismo. Scopriamo di più sulla vita e la carriera di questo artista italiano, apprezzato in tutto il mondo.

Arturo Brachetti, chi è: la vita e le tappe della carriera professionale dell’attore e trasformista

Nato a Torino nel 1957, Brachetti sviluppa la passione per quella che sarà poi la sua professione a contatto con un prete salesiano, appartenente alla scuola presso la quale studiava. Il salesiano praticava infatti come passatempo la prestidigitazione e questo fece nascere in Arturo una vera e propria passione per questo ambito.

Ed è così che Brachetti avvia la sua carriera, dapprima a Parigi, a cabaret Paradis Latin, per poi divenire famoso in tutto il mondo. La sua arte si ispira a quella di Leopoldo Fregoli, scomparso nel 1936. La sua carriera si snoda principalmente sulle tavole del palcoscenico. Tra i suoi spettacoli ricordiamo l’Histoire du Soldat, In principio Arturo, Amami Arturo, Il mistero dei bastardi assassini ed altri. E’ apparso però anche al cinema ed è stato spesso ospite in programmi televisivi. Negli anni ’90 è stato anche attivo nel campo dei musical. L’artista ha all’attivo oltre 350 personaggi, di cui 100 interpretati nel corso di una sola serata. Nel 2002 è entrato nel Guinness World Record per la velocità con la quale effettua i cambi di abito nei suoi spettacoli.

La vita privata

Molto poco si conosce della vita privata dell’artista. Brachetti è infatti molto riservato per ciò che riguarda questo argomento e non si sa se sia sentimentalmente legato a qualcuno e se abbia figli. Anche il suo profilo Instagram non dispensa molte informazioni in merito. Il trasformista infatti pubblica sui social principalmente immagini che lo ritraggono durante le proprie esibizioni.