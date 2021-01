Alessia Marcuzzi con Hugh Grant: la conduttrice lascia tutti a bocca aperta

By

Il 2021 inizia con una graditissima sorpresa per i fan e followers di Alessia Marcuzzi sui social: ecco l’incredibile video appena postato dalla showgirl.

Alessia Marcuzzi stupisce ancora. La popolare showgirl ha deciso di regalare una vera “chicca” ai suoi fan e followers su Instagram: un video che mette in mostra le sue incredibili doti di ballerina e “mimo” di un attore fuoriclasse (oltre che sex symbol) come Hugh Grant. Vedere per credere.

L’ultima performance di Alessia Marcuzzi su Instagram

“Passo a due con Hugh….Motivation of the day😂 #jump #loveactually“. Così scrive Alessia Marcuzzi nell’ultimo post pubblicato suo suo profilo Instagram, con un video che ha lasciato tutti a bocca aperta. La showgirl prende ispirazione da una memorabile scene recitata da Hugh Grant per mimare con millimetrica precisione i passi di danza – e che danza! – del grande attore.

La clip è tutta da gustare e ovviamente ha fatto subito il pieno di like, condivisioni e commenti su Instagram. La Marcuzzi dimostra di essere davvero brava, oltre che simpatica, e si cala alla perfezione nella “parte”. “Ahahahaahhaahhah Love Actually forever GRANDE❤️❤️❤️” chiosa un utente. Un altro aggiunge: “Sei unica Ale ti adoro👏🏻❤️”. Un altro ancora: “ADOOOOOOROOOOOOO 🙌🙌🙌🙌🙌🙌”. E via di questo passo.

Un po’ di allegria e leggerezza ci voleva in questo primissimo scorcio di 2021, dopo un anno pesante e difficile per i noti motivi. Se l’obiettivo di Alessia Marcuzzi era offrire al suo pubblico virtuale un po’ di sano spettacolo e di puro divertimento, anche stavolta è stato centrato in pieno!