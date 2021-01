Alba Parietti, tutti gli uomini della sua vita: ora è fidanzata?

Alba Parietti, la situazione sentimentale dopo l’arrivo del famoso 29enne: ora la showgirl è fidanzata?

Alba Parietti è la showgirl che fa ormai presenza fissa nella maggior parte dei salotti Mediaset. Nel corso della sua vita la donna ha vissuto diverse relazioni d’amore, tra cui alcune molto intense. A dicembre la Parietti e il figlio Francesco Oppini, che molti di voi ricorderanno come partecipante al Grande Fratello VIP, sono stati al centro del gossip per via dell’arrivo di un “giovane nuovo fidanzato” nella casa di famiglia. Alba Parietti ha fatto conoscere il ragazzo al figlio, presentandolo come il suo nuovo fidanzato. La sfuriata che Oppini ha fatto la madre è diventata virale, ma si trattava solo dell’ennesimo scherzo de Le Iene. Il 29enne, infatti, era un complice del programma, che ha organizzato lo scherzo a Francesco con la complicità di Alba e della fidanzata Cristina Tommasi.

Alba Parietti: chi è stato il grande amore della sua vita

La Parietti, dunque, al momento pare essere single e nel cuore porta solo il figlio Francesco. Durante il soggiorno di lui al Grande Fratello VIP, la showgirl lo ha seguito giorno e notte. Davanti alle telecamere di tutta Italia madre e figlio hanno dimostrato di avere un rapporto davvero stretto, che alcuni considerano addirittura “un po’ troppo”.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Alba Parietti, lutto devastante: “La tua voce, la dovrò solo immaginare”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Ma nella vita di Alba Parietti c’è stato un altro uomo importantissimo: il Principe Giuseppe Lanza di Scalea, con cui Alba ha mantenuto ottimi rapporti dopo una storia d’amore lunga anni. Quando l’uomo è morto ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della Parietti, che lo ha ricordato con un post su Instagram scrivendo un disperato ultimo messaggio d’amore: “Ogni giorno sarai con me, perché una persona come te resta nell’anima e da la forza di vivere e di sperare. Averti avuto nella mia vita è stato un privilegio raro e fare a meno del tuo conforto del tuo sostegno della tua granitica presenza è un dolore lancinante. […] Per sempre sarai il mio più caro meraviglioso amico. Ciao Giuseppe so che ci rincontreremo nelle cose belle che la vita mi saprà ancora regalare”.