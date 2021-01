Zaniolo, Madalina Ghenea reagisce così con la ex di lui incinta

By

Nicolò Zaniolo ha lasciato Sara con lei incinta per frequentare la bellissima Madalina Ghenea, che non resta però insensibile alla Scaperrotta.

La vicenda relativa a Nicolò Zaniolo ed alla sua ex fidanzata Sara Scaperrotta, che è incinta di lui, sta assumendo i connotati di una vera e propria telenovela. La zia di lei ha accusato il 21enne attaccante della Roma e della Nazionale di avere abbandonato in fretta e furia la ragazza, sbattendola via di casa e non facendosi più trovare.

In più il giovane calciatore si è subito messo con un’altra donna, la bellissima Madalina Ghenea, modella ed attrice originaria della Romania. “Il tutto in soli 3 giorni”, tuona a zia della Scaperrotta, “ma noi abbiamo i messaggi che lui ha mandato a mia nipote e che attestano la totale buonafede di Sara”. Di Zaniolo e del turbinio di gossip che sta imperversando intorno a lui parla anche il Corriere della Sera, che riferisce di un nuovo potenziale, possibile problema per il giallorosso.

Zaniolo, Madalina Ghenea “sconvolta della situazione della ex di lui”

La Ghenea infatti sarebbe stata all’oscuro di tutta questa vicenda, non essendo a conoscenza del fatto che la ex di Zaniolo fosse in dolce attesa. Lei e Nicolò si sono conosciuti lo scorso 9 dicembre, tre giorni dopo la rottura di lui con Sara. E subito dopo si sono praticamente fidanzati.

Poi il giocatore ha cercato di chiudere la situazione che riguarda la Scaperrotta ammettendo tutto e dicendo che si assumerà le sue responsabilità. Ma questa circostanza non sarebbe affatto piaciuta a Madalina, anche se comunque la relazione tra lei e Zaniolo non sembrerebbe in pericolo.