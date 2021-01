Vite al limite, la storia di Janine: quanto pesava e com’è adesso

Stasera Vite al limite su Real Time racconterà la storia di Janine Mueller. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Era il 9 aprile 2018 quando su Real Time andava in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Janine Mueller. Il dottor Nowsaradan si è trovato di fronte al caso di una donna che partiva da un peso davvero esorbitante, come sempre (anche) per colpa di una serie di problemi personali e familiari affrontati cercando rifugio nel cibo, e non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di farsi operare, eppure non si è data per vinta…

La straordinaria trasformazione di Janine Mueller

Janine Mueller ha 53 anni, vive a Seattle, negli Stati Uniti, e all’inizio della sua avventura a Vite al limite pesava ben 308 kg. Durante i 12 mesi sotto le cure del dottor Nowsaradan ha ottenuto risultati molto scarsi, perdendo appena 51 kg per arrivare a 257 chilogrammi. Ben lungi da una taglia “normale”. Ma non ha desistito e alla fine i suoi sacrifici hanno dato frutto.

La mossa vincente è stata decidere di trasferirsi permanentemente a Houston, vicino alla clinica del Dottor Now, dove Janine ha beneficiato dell’assistenza fornita dallo specialista per continuare a perdere gradualmente peso. E’ così che è riuscita a diventare una donna diversa, non solo più magra – vedere per credere – ma anche più felice, determinata e fiduciosa in se stessa.

Per saperne di più non perdetevi il prossimo appuntamento con l’episodio su Janine Mueller, in programma con la replica tv di oggi, sabato 2 gennaio 2021, alle ore 23.55 sempre su Real Time (canale 31 DTT).