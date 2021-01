Verissimo: anticipazioni della puntata di oggi, 2 Gennaio 2021

L’appuntamento del sabato con Silvia Toffanin è confermato. Scopriamo insieme qualche anticipazione della puntata di oggi di Verissimo.

Finalmente è arrivato il tanto atteso 2021, ed insieme a lui il primo weekend dell’anno. L’appuntamento del sabato con Verissimo e con la splendida Silvia Toffanin è confermato più che mai, e la trasmissione è pronta a riaprire con grinta e carica. Che cosa avrà dunque in serbo per noi uno dei programmi più seguiti dagli italiani? Quali saranno gli ospiti della giornata? Leggiamo insieme qualche succosa anticipazione inerente alla puntata di oggi, sabato 2 Gennaio 2020.

Una delle sorprese più coinvolgenti della puntata sarà sicuramente l’intervista a Renato Zero. Proprio così, il celeberrimo cantante, tanto amato dagli italiani, è pronto a raccontare nel salotto della Toffanin le ultime scottanti novità. L’uomo, diventato padre a ben 53 anni d’età tramite l’adozione di un maschietto, Roberto, ha una famiglia splendida, con la quale condivide tutte le sue gioie ed il suo amore. “La vita va condivisa perché ha tutto un altro sapore che in solitudine ma, anche se sono single, non sono solo, perché sono abitato da tutti”.

Il secondo protagonista della giornata sarà senza dubbio lo splendido attore Can Yaman. L’uomo è uno dei protagonisti della seguitissima serie Daydreamer, che nell’ultimo anno ha decisamente spopolato in Italia. Sembrerebbe che alcuni importanti progetti siano per lui in procinto di andare in porto, e sono tutti curiosi di scoprire che cosa bolle in pentola. “Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto.” ha raccontato. Poi, in merito alla sua attuale situazione sentimentale, ha aggiunto: “Per il momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione“.

Oggi in tv, Verissimo: ospiti della puntata del 2 Gennaio 2020

Durante la puntata di oggi della celebre trasmissione Verissimo, Renato Zero e Can Yaman non saranno le uniche due sorprese. Faranno infatti capolinea in studio anche Andrea Paris, l’ultimo vincitore di Tu sì que vales, e la coppia nata durante l’edizione del 2015 del Grande Fratello, composta da Francesca Rocco e Giovanni Masiero. Che cosa avranno in serbo per noi? Sono tutti curiosi di scoprirlo.