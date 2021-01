Una tragedia consumatasi in casa, nella città di Glasgow. Un bimbo di appena un anno è morto in circostanze ancora da definire.

La polizia sta al momento indagando sulla tragica e inaspettata morte di un bambino di appena 12 mesi che, nella serata di ieri 31 dicembre 2020, è deceduto nella sua casa di Glasgow in circostanze ancora non ben definite. Sconosciuta anche la causa della morte del piccolo. Le indagini sono ancora in corso.

Il bambino è morto a Capodanno

Un modo terribile di finire un anno così difficile, per la famiglia del piccolo che la sera del 31 dicembre 2020, un momento che dovrebbe essere di festa e compagnia, è morto nella sua casa in Jura Street, Glasgow, Regno Unito. L’orario della morte del bambino, il cui nome e identità non sono stati resi pubblici, è stato stabilito intorno alle 9 e 20 di sera, tuttavia le cause sono ancora da accertare.

Era calata la sera a Glasgow, quando è stato dato l’allarme ai paramedici che si sono precipitati nella casa del piccolo. La corsa in ospedale non è servita purtroppo a nulla e il bambino è stato dichiarato morto poco tempo dopo, intorno alle 21. La polizia sta indagando sulle cause della morte, che non risultano tuttavia essere sospette. Ma solo un’analisi post mortem, un’autopsia che verrà attuata nei prossimi giorni, potrà dare delle risposte.

“Intorno alle 9 e 20 di sera di giovedì, la polizia ha ricevuto una segnalazione per una morte improvvisa di un bambino di un anno in una casa di Jura Street, Glasgow” – ha chiarito oggi un portavoce della polizia – “il piccolo è stato portato al Royal Hospital for Children, tuttavia, è stato dichiarato morto poco più tardi. Non si pensa ci siano circostanze sospette, ma le cause della morte sono considerate indefinite, nell’attesa di risultati dell’autopsia.”