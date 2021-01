Test visivo, cosa vedi nell’immagine: cigno o scoiattolo?

Questo test visivo serve a delineare alcuni tratti della tua personalità, cosa vedi: uno scoiattolo o un cigno?

Per il test visivo del giorno, proponiamo un’immagine simile a quella dell’anatra-coniglio, ovvero una rappresentazione a matita di un animale che in base al vostro modo di osservare vi può fare vedere in un primo momento o un cigno o uno scoiattolo. Secondo chi ha curato il test, vedere prima uno o l’altro animale indica alcune peculiarità del vostro carattere. Il risultato del test, sia chiaro, non ha alcuna valenza scientifica ma solo una valenza ludica.

Come sempre, quando si tratta di mettersi a confronto con un’illusione ottica, il test in questione risulta interessante. Per quale motivo, infatti, le persone hanno una percezione differente dello stesso disegno? questo cosa ci dice di noi stessi e di coloro che invece hanno la percezione contraria alla nostra? La curiosità di comprendere di più sulla nostra mente, sulla nostra personalità e sul perché si compiano determinate scelte è qualcosa che ci accompagna sin dai primi giorni e ciò che ci caratterizza come esseri umani.

Test visivo: vedi un cigno o uno scoiattolo?

Sbrigata con qualche considerazione la premessa, adesso è tempo di mettersi in gioco. Siete pronti? Osservate l’immagine e rispondete: quale animale vedi per primo il cigno o lo scoiattolo? Ecco i risultati in base alla vostra risposta:

Lo scoiattolo

Se la prima immagine che ha catturato la vostra attenzione è quella dello scoiattolo significa che siete delle persone meticolose, dei perfezionisti. Amate strutturare la vostra vita in base ad attente osservazioni e analisi, non vi piace improvvisare poiché non potete in quel caso avere tutto sotto controllo. Tuttavia ciò che fate lo affrontate con passione e non vi arrendete finché non raggiungete l’obiettivo prefissato. Gli errori per voi non sono un fallimento, ma un’occasione per imparare e migliorare.

Il Cigno

Se al contrario la prima cosa che avete notato è un cigno, significa che siete delle persone estremamente realiste. Il profilo che si delinea è quello di una persona molto intelligente, capace di analizzare tutto ciò che si trova di fronte e prendere delle decisioni sempre ponderate. Per voi la perfezione non è raggiungibile, ma ciò nonostante non vi fiondate mai in qualcosa senza prima averci ragionato ed aver considerato pro e contro. Alle volte sarebbe buono per voi provare a lasciarvi andare all’emozione, senza timore che quella scelta presa sia errata.