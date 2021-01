Stefania Orlando: “Provocatrice”, la gieffina all’attacco nella casa

Affondo di Stefania Orlando durante una conversazione al Grande Fratello Vip: “Provocatrice”, la gieffina all’attacco nella casa.

Durissimo affondo della showgirl Stefania Orlando all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nel mirino, durante una discussione con altri inquilini dell’abitazione più famosa d’Italia, finisce una concorrente che ormai da diverso tempo è uscita dal gioco. Ciò nonostante, il confronto è proprio sulle prime settimane di permanenza.

Per questa ragione, insomma, l’ex moglie di Andrea Roncato – conversando con le new entry Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti e Andrea Zenga – tira in ballo quando è avvenuto nelle prime settimane di questa edizione del Grande Fratello Vip tra lei e Franceska Pepe, controversa concorrente del reality.

L’affondo di Stefania Orlando diretto all’ex gieffina

Stefania Orlando, nel corso della conversazione, ripercorre il celeberrimo episodio del kiwi, uno dei momenti indimenticabili di questa edizione, anche per quanto avvenuto dopo. Così sottolinea parlando di Franceska Pepe: “Mi aveva accusata di aver sprecato del cibo”. Per tale ragione, la definisce poi “una provocatrice”. Le fa eco Tommaso Zorzi, dandole ragione e rincarando la dose nei confronti dell’eliminata.

“Figuriamoci, a me quando avevo fatto una torta mi aveva attaccato dicendo -non è che fai solo tu le cose in casa-“, osserva infatti l’influencer. Che poi ricorda altri atteggiamenti della Pepe: “C’erano giornate che si svegliava carina, poi ti rispondeva male e poi magari ti baciava”. Attesa ora la replica a queste accuse, che potrebbe arrivare nelle prossime ore attraverso i social network. Cosa dirà Franceska Pepe? Si difenderà o preferirà restare in silenzio?