Piero Chiambretti figlia, le accuse della ex e la decisione del tribunale

Si era giunti allo scontro sulla situazione Piero Chiambretti figlia dalla ex compagna, Federica Laviosa. Ed ora arriva un aggiornamento.

Da molti anni Piero Chiambretti imperversa in televisione con la sua verve. Il noto volto del mondo dello spettacolo è fautore di uno stile tutto suo di fare satira ed ironia, con una comicità incalzante, molto personale e sempre assai apprezzata. L’aostano, torinese di adozione, ha una storia in ambito sentimentale assai movimentata.

Al suo lungo fidanzamento con Ingrid Muccitelli – la quale si trova in Rai da molto tempo – ha fatto seguito un’altra importante storia d’amore. Nel 2009 infatti Piero Chiambretti si è fidanzato con Federica Laviosa, dalla quale due anni dopo ha avuto la figlia Margherita. Ma anche con la Laviosa gioie ed effetti sono tramontati per fare posto ad altro. Non sappiamo se con la Muccitelli ci sia un buon rapporto o meno, ma con Federica di sicuro Chiambretti non ha un buon legame.

Piero Chiambretti figlia, quando lui potrà vedere la bimba

La donna anzi lo ha accusato di essere fin troppo assente in quello che è il percorso di crescita della loro bambina. C’è chi ha parlato di una differenza di età fin troppo elevata tra i due come una delle cause della rottura di coppia, consumatasi ormai nel 2016.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la loro figlia, il tribunale ha stabilito che Chiambretti potrà vedere la bimba per due fine settimana al mese oltre che nei giorni festivi, con Federica Laviosa che si è anche trasferita a Torino per rendere tutto ciò più semplice