Paolo Conticini rivela: “Mi arrivano proposte indecenti dai fan uomini”

Paolo Conticini ha svelato di ricevere delle proposte molto particolari da parte dei suoi fans, soprattutto degli uomini.

L’attore Paolo Conticini, che ha partecipato a “Ballando con le stelle” guadagnandosi il favore del pubblico, ha rivelato di ricevere ultimamente delle proposte particolari sui social.

Paolo Conticini sta vivendo un periodo d’oro grazie al successo che gli ha procurato il talent show di Milly Carlucci. L’attore toscano ha parlato dell’esperienza a “Ballando con le stelle” come di: “Un’esperienza bellissima, è una nuova sfida, un nuovo lavoro, io non avevo mai ballato. L’esposizione che ti dà la televisione è molto più grande del cinema“. Essere continuamente sotto i riflettori ha portato anche delle conseguenze inaspettate, come le avances delle fan sui social. Conticini ha svelato di ricevere moltissimi messaggi al giorno, anche dagli uomini, che superano spesso il livello della decenza.

Paolo Conticini, le proposte indecenti dei fans

Paolo Conticini ritiene di avere un rapporto di amore e odio con i social: “Alcune volte mi divertono, altre non mi va di usarli“. L’attore toscano ha rivelato di ricevere proprio lì delle proposte indecenti da parte delle fan: “Ce ne sono tantissime che esagerano. Ma oltre alle fans, anche i fan. Il pubblico è trasversale e promiscuo“.

L’attore ha rivelato di non ricevere soltanto parole volgari da parte dei suoi fans, ma anche materiale piccante: “Di proposte indecenti ne arrivano tantissime, ma anche foto, filmati indecenti, ma non credo solo a me”. A quanto raccontato da Paolo Conticini, non sembrano essere soltanto le donne a fare delle proposte indecenti, ma anche gli uomini.