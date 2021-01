Osimhen positivo, Napoli infuriato: compleanno senza mascherine

Non finiscono i problemi in casa Napoli con protagonista in negativo l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, risultato positivo al Covid-19

Il Napoli dovrà risolvere in tempi brevi la grana Victor Osimhen. Da tempo fuori per un problema alla spalla, l’attaccante nigeriano è volato anche in patria per festeggiare il suo compleanno a fine dicembre prima di fare ritorno a Castel Volturno. Così lo stesso centravanti azzurro è risultato positivo al Covid-19 durante i consueti test prima di accedere alle strutture del club partenopeo. Nelle ultime ore sono circolati numerosi filmati di un suo amico cantante in cui si vede letteralmente Osimhen, intento a festeggiare il suo compleanno senza mascherina con tantissime persone al seguito. Una brutta scena da vedere soprattutto in piena emergenza sanitaria.

Leggi anche –> Miastenia, che cos’è la malattia che ha colpito Gennaro Gattuso

Leggi anche –> Gattuso esonerato, ritorna Sarri: l’ipotesi che divide Napoli



Osimhen positivo, salterebbe anche la Supercoppa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il Napoli è davvero infuriato per il comportamento del nigeriano, che dovrà pagare una multa come svelato anche da Sky Sport. Lo stesso Osimhen sta recuperando, a poco a poco, dal problema alla spalla e non sarebbe stato comunque a disposizione di Gattuso. Al momento l’attaccante nigeriano potrebbe saltare anche la Supercoppa italiana, in programma mercoledì 20 gennaio contro la Juventus.