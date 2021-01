Oroscopo del giorno, domenica 3 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

La prima settimana del nuovo anno sta per concludersi. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 3 Gennaio 2021.

Siamo finalmente giunti all’ultimo giorno della settimana, e il primo mese di un nuovo anno è già al suo terzo giorno. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 3 Gennaio 2021.

Domenica 3 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà ottima per i sentimenti. L’amore è nell’aria, e lo sarà per tutte le prossime ore, quindi tenetevi pronti. Cercate di vivere le situazioni con spensieratezza e di allontanare il più possibile i cattivi pensieri.

Toro. Il cielo di oggi non sarà per voi particolarmente sereno. Molto probabilmente vi sentite più stanchi e stressati del solito, cercate dunque di non strafare. Dedicatevi a voi stessi e recuperate così un po’ di buonumore.

Gemelli. Venere e Luna saranno dissonanti durante la giornata di oggi. La coincidenza potrebbe portare all’interno delle prossime 24 ore del nervosismo di troppo. Un buon consiglio potrebbe essere quello di lasciar correre, ed essere meno suscettibili.

Cancro. Qualche questione legata al passato oggi vi darà qualche problema. Focalizzarsi su pensieri nocivi non è però la scelta giusta, cercate dunque di occupare il tempo lavorando e rimandando il resto alla prossima settimana.

Leone. Buone occasioni sono all’orizzonte, rimboccatevi dunque le maniche e tenetevi pronti. Un nuovo amore potrebbe tornare a farvi battere forte il cuore e ad accendervi come fuochi d’artificio. Dunque occhi aperti e niente timore!

Vergine. L’ultimo giorno della settimana sarà per voi estremamente intenso e proficuo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La luna sarà dalla vostra parte, dunque forza e coraggio. Levate il freno a mano e buttatevi!

Bilancia. C’è qualche questione che ultimamente vi sta innervosendo più del dovuto. È necessario tagliare i ponti con il passato per riuscire ad andare avanti. Dunque proseguite dritti verso i vostri obiettivi senza voltarvi indietro!

Scorpione. La giornata di oggi sarà interamente all’insegna della solitudine. Molto probabilmente avete bisogno di un po’ di tempo da trascorrere esclusivamente con voi stessi, e va bene così. Cercate soltanto di non isolarvi troppo, potreste pentirvene.

Sagittario. Durante la giornata di oggi gli astri saranno tutti dalla vostra parte, e vi daranno la spinta giusta dal punto di vista sentimentale. Non abbiate dunque timore di buttarvi e lanciatevi senza paracadute verso nuove avventure.

Capricorno. Durante le prossime ore sarete carichi come delle molle, dunque approfittatene per sbrigare alla svelta tutte le questioni più fastidiose. Trascorrerete resto della giornata in armonia, perciò niente paura!

Aquario. Durante la giornata di oggi potreste trovarvi di fronte a qualche questione irrisolta, che non si può più rimandare. Il consiglio migliore è quello di scegliere la via della diplomazia e di evitare discussioni inutili e poco proficue.

Pesci. Fuochi d’artificio per voi durante la giornata di oggi, che sarà ottima per l’amore e per la passione. Una carta vincente potrebbe rivelarsi quella di lanciarsi a capofitto sopra nuovi progetti. Non temete, la fortuna sarà dalla vostra!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.