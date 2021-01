Gli Oasis di nuovo insieme nel 2021: Liam Gallagher supplica perdono

Con l’arrivo del 2021 Liam Gallagher sembra offrire una speranza ai fans, che da più di un decennio sperano in una riunione dei fratelli.

Liam Gallagher ha pubblicamente messo fine al litigio con il fratello Noel, dicendo di volergli bene e implorando una riunione degli’Oasis nel 2021. Noel, 53 anni, e suo fratello minore Liam, 48 anni, hanno sempre vissuto periodi di grande tensione da quando l’Oasis ha raggiunto il successo negli anni ’90. Il loro rapporto è andato in crisi quando Noel ha gettato la spugna nel 2009, causando la separazione del gruppo. Il litigio è durato negli anni, ma sembra che ora Liam sia pronto a lasciarsi il passato alle spalle.

Gli Oasis torneranno insieme nel 2021? Ecco perché i fans sperano di sì

Per il 2021 Liam sembra deciso a offrire speranza ai fans, che da oltre un decennio desiderano disperatamente che i fratelli si riuniscano di nuovo. Su Twitter, Liam ha scritto al fratello maggiore: “HNY Noel ti ama il 2021 è il nostro anno, dai, LG x”. Noel non ha ancora risposto pubblicamente alle richieste di riconciliazione del fratello, mentre i fan non hanno potuto fare a meno di entusiasmarsi per il messaggio di pace.

Un fan ha risposto al tweet di Liam con speranza: “Mi piacerebbe che voi due tornaste a parlare prima di tutto, e poi pensiate a una riunione. Mi piacerebbe molto esserci se tornaste insieme”. Un altro ha scritto: “Spero che accada quest’anno, Liam. Anche solo una bella bevuta insieme sarebbe grandiosa”, mentre un terzo ha aggiunto: “A questo punto penso che per Noel e Liam restaurare la loro famiglia sia molto più importante che tornare insieme agli Oasis. Non fraintendetemi, sarebbe fantastico, ma penso che riconciliarli sarebbe molto meglio”.

Nel frattempo Ladbrokes ha rilasciato le quote per una riunione dell’Oasis nel 2021, mettendo la posta in gioco a 10/1. Alex Apati di Ladbrokes ha detto che i fans potrebbero realizzare il loro desiderio quest’anno.