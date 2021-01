Morto in incidente, 38enne si schianta al volante a Capodanno

By

Tragedia proprio al primo dell’anno con un uomo morto in incidente stradale. Autorità al lavoro per cercare di stabilire l’accaduto.

Nella serata di venerdì 1° gennaio 2021 un uomo è morto in un incidente di gravi proporzioni avvenuto sulle strade della Puglia. Nella località di San Marzano di San Giuseppe, Comune della provincia di Taranto che conta poco meno di 9mila abitanti, un 38enne del posto ha perso la vita su di un tratto della locale circonvallazione.

Le autorità lo hanno identificato come L.M. ed il veicolo da lui guidato stava procedendo in direzione di Francavilla Fontana, nel Brindisino. L’uomo morto in incidente era al volante di una Audi A4 ma il veicolo è finito fuori strada e ha concluso la propria corsa andando a schiantarsi con estrema violenza contro un albero. Il 38enne è deceduto sul colpo ed i soccorritori, allertati da alcuni passanti, lo hanno trovato già privo di vita al loro arrivo.

Morto in incidente, si indaga sulle cause del disastro

Sul luogo del disastro sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 ed i carabinieri di stanza alla caserma di San Marzano di San Giuseppe. I pompieri hanno estratto il cadavere della vittima dall’auto incidentata, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a svolgere i dovuti rilievi.

Che dovranno fornire delle risposte in merito al come ed al perché sia avvenuto questo incidente. Si pensa ad un possibile colpo di sonno oppure ad una distrazione al volante, anziché altre ipotesi come un guasto meccanico.