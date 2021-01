Larry King ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid

Il famoso giornalista e conduttore della CNN Larry King è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.

Sono ore d’apprensione per la famiglia King e per tutto il mondo dello spettacolo made in USA. Da qualche ora, infatti, è stata resa nota la notizia del ricovero del famoso e leggendario conduttore televisivo Larry King. Attualmente le notizie riguardo il ricovero e le condizioni di salute dello storico presentatore sono scarse: il Daily Mail ha riportato che il ricovero nell’ospedale di Los Angeles è avvenuto 10 giorni fa per sintomi da Covid-19 e che le condizioni di salute non sarebbero gravi.

I familiari non possono andare a trovarlo a causa del protocollo Coronavirus e le preoccupazioni maggiori sono legate all’età, Larry King ha 87 anni, e alle malattie pregresse alle quali è sopravvissuto. Negli anni passati il conduttore ha avuto un attacco cardiaco, un ictus e due tumori, alla prostata e ai polmoni. King soffre di diabete e in novembre, dopo il suo compleanno, è stato ricoverato per un’insufficienza di ossigeno nel sangue.

Chi è Larry King

Lawrence Harvey Zeiger, in arte Larry King, è nato a New York nel 1933 ed è diventato giornalista e conduttore radiofonico, prima di ottenere un posto di spicco nel mondo della televisione. Il programma che gli ha permesso di consacrarsi come personaggio iconico a livello nazionale è stato il Larry King Live sulla CNN.

La sua notorietà era tale da permettergli di passare dal mondo della televisione a quella del Cinema: come attore ha recitato per la prima volta in Ghostbusters, ma anche in Faccia a Faccia e in La Donna Perfetta. Larry è stato sposato per 8 volte con 7 donne differenti, ha avuto 5 figli, due dei quali sono morti quest’anno.

