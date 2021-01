Quanti italiani sono già stati vaccinati, i dati Regione per Regione

Prosegue senza sosta la somministrazione in Italia: quanti vaccinati ci sono al momento? I dati Regione per Regione

Novità importanti per quanto riguarda la somministrazione del vaccino anti-Covid. Il 27 dicembre c’è stata la data simbolo in tutte le Regioni d’Italia prima di arrivare alle prime 9760 dosi per poi arrivare a 469950 tra il 30 dicembre e il primo gennaio con il governo che punta all’immunità di gregge entro il 2022. Ora sul portale è possibile consultare le persone vaccinate: alle 17 del primo gennaio 2021 sono 34296 i vaccini effettuati. Al momento Friuli, Lazio, Piemonte, Veneto e la provincia autonoma di Bolzano guidano la classifica in base alle dosi consegnate, mentre Sardegna, Abruzzo e Molise si trovano negli ultimi posti. La fascia d’età è quella di 50-59 che riguarda principalmente operatori sanitari e sociosanitari.

Italiani vaccinati, chi lo riceverà per primo?

Inizialmente saranno così vaccinati gli operatori sanitari dopo i criteri che sono stati scelti come priorità assoluta. A rischio sono anche gli ospiti delle strutture delle residenze per anziani. Ogni giorno è possibile consultare i dati sul portale del Governo per capire l’andamento della somministrazione del vaccino anti-Covid. Novità importanti, infine, per gli altri Paesi, come Israele: secondo quanto riportato dal Jerusalem Post negli ultimi due giorni c’è stato il record di 150mila vaccinazioni ogni 24 ore. Nelle ultime ore sarebbe arrivato si è arrivato anche al 10% della popolazione: entro marzo arriveranno all’immunità di gregge.