“Grazie per avermi dato la vita”, la commovente dedica di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini commuove tutti i suoi fan con una bellissima dedica d’amore alla persona che le ha salvato la vita.

La vita di Ambra Angiolini è stata stravolta sin da quando era giovanissima ed è stata scelta per guidare le ragazze di Non è la Rai. Il programma Mediaset le ha dato un’improvvisa notorietà rendendola una vip quando era ancora un’adolescente. Gestire un simile cambiamento a quell’età è difficile, specie se ti rendi conto che al di là dei finti sorrisi di chi ti sta intorno e dell’adulazione legata a ciò che hai fatto, ma slegato da una vera e propria stima nei tuoi confronti da parte della folla, non c’è nulla.

Il successo può creare un vuoto esistenziale, darti la sensazione di avere un distacco sia dal resto delle persone che dalla tua vita, portandoti a provare solitudine, insoddisfazione e necessità di avere conferme. Ad Ambra è capitato qualcosa di simile, poiché per anni è stata malata di bulimia, ossessionata dal peso e dalla necessità di essere “perfetta“. Una malattia dalla quale ha temuto di non riuscire a slegarsi, ma dalla quale è stata salvata dal miracolo più grande che esista: la vita.

La commovente dedica di Ambra Angiolini

Tempo addietro, in varie interviste, è stata proprio Ambra a parlare della bulimia e a spiegare che l’unica cosa in grado di farle capire che la vita andava vissuta è stata la figlia Jolanda. Quando ha sentito che c’era una vita che cresceva dentro di lei, ha deciso di lottare contro la malattia che l’aveva imprigionata ed è riuscita a superarla senza troppi problemi.

L’attrice non dimentica mai di sottolinearlo e lo ha fatto anche oggi nel giorno del diciassettesimo compleanno di Jolanda: “Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia …. meno male che non ti sei spaventata dei miei “ interni” ed hai cominciato subito a ridere….. continua ….. TI AMO“. Un messaggio d’amore bellissimo, che ha letteralmente fatto sciogliere in lacrime tutta la sua fan base.

