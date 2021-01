Grande Fratello, è caos: “Voto truccato per favorire Dayane Mello”

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 è in rivolta, spunta una controversia che riguarda Dayane Mello e che manda in tanti su tutte le furie.

Si rincorrono ancora le voci in merito al televoto truccato al Grande Fratello Vip 2020. In tanti avevano parlato della cosa già nei mesi scorsi, quando in particolare Elisabetta Gregoraci aveva avuto la meglio su Guenda Goria. Ed in più circostanze la 40enne calabrese avrebbe goduto dei favori particolari di chi esprimeva le proprie preferenze da casa. Ma con certi aspetti che non tornavano, da quanto si può evincere.

Adesso una polemica analoga sorge attorno alla figura di Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana godrebbe del favore di ben 17 milioni di followers, tutti riconducibili ad un unico profilo social. Sarebbero tutte persone residenti in Brasile e che utilizzerebbero il web per sostenere la Mello. Il conduttore del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini, aveva informato il pubblico che telefonicamente si può votare solamente in Italia. Ma su internet non ci sono limiti. Ed è qui che spunta fuori questo sedicente quanto prolifico profilo.

Grande Fratello, è caos attorno alle votazioni sul web

Si tratta di ‘Hugo Gloss‘, che ha invitato tutti i suoi 16,8 milioni di followers a sostenere in massa Dayane, come riportato da Trash Italiano. Il pubblico italiano del GF Vip 2020 però non ci sta e chiede l’intervento del Codacons, rilanciando anche l’apposito hashtag “di denuncia” #televototruccato. Su questa vicenda la produzione del noto reality show di Mediaset non si è ancora espressa.

Fatto sta che in molte circostanze la Mello si è ritrovata in cima alle preferenze settimanali, usufruendo probabilmente proprio della spinta dei suoi connazionali. Addirittura è sorta una specie di faida internazionale tra Brasile ed Italia, con gli appassionati di reality di casa nostra che hanno annunciato sui social che boicotteranno con voti truccati l’edizione del GF del Paese sudamericano.