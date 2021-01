Gabriele Salvatores, chi è la moglie Rita Rabassini: età, foto, lavoro

Rita Rabassini e Gabriele Salvatores formano ormai da diversi anni una bellissima coppia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Rita Rabassini è una nota scenografa italiana con una lunga carriera alle spalle nel campo del cinema (e non solo). Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Rita Rabassini

Rita Rabassini è nata a San Paolo, in Brasile, il 17 dicembre 1960. Dal 1984 al 1987 è stata sposata con l’attore Diego Abatantuono, con cui ha avuto una figlia, Marta, nata nel 1985 (i due pare che siano rimasti in ottimi rapporti). Da diversi anni è la compagna del famoso regista Gabriele Salvatores, con cui collabora anche professionalmente, formando una bellissima coppia.

La figlia Marta nel 2014 è convolata a nozze con un giovane di nome Matteo Saccocci, medico che lavora nel centro cardiologico di Monzino (Milano). Sul resto della vita privata di Rita Rabassini non si hanno purtroppo molte informazioni, essendo una persona molto riservata e poco avvezza alla mondanità.

Nel 2013 Rita Rabassini ha ricevuto una nomination al David di Donatello quale migliore scenografa. È stata inoltre in nomination al Nastro d’argento alla migliore scenografia nel 2010 e nel 2013. Non a caso è una delle scenografe più apprezzate al mondo. Tra i film cui ha collaborato ricordiamo, in ordine cronologico: Sud (1993), Nirvana (1997), Denti (2000), Amnèsia (2002), Quo vadis, baby? (2005) per la regia di Gabriele Salvatores; Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me (2006) e Olé (2006) per la regia di Carlo Vanzina; Come Dio comanda (2009), Happy Family (2010), Educazione siberiana (2013), Il ragazzo invisibile – Seconda generazione (2018) e Tutto il mio folle amore (2019) sempre per la regia di Gabriele Salvatores.

