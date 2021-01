Francesca Pascale, la verità sulla storia con Paola Turci: confesso tutto

By

Francesca Pascale ha scelto di raccontare cosa succede veramente con la cantante Paola Turci. Tra le due si parla già di crisi.

La cantante Paola Turci ha scelto di rivelare come sta andando il rapporto con Francesca Pascale, la ex di Silvio Berlusconi. Le due sembrerebbero aver passato anche il Capodanno insieme, brindando tutte e due al 2021.

La storia d’amore con Francesca Pascale prosegue a gonfie vele, ha rivelato Paola Turci. Fino a qualche giorno fa si parlava di aria di crisi tra le due: dopo essere apparse più volte insieme durante l’estate erano infatti sparite dalle scene da un po’ di tempo. La realtà è ben diversa da quanto si è vociferato sui media, però. Le due sono state semplicemente riservate e non si sono prese la briga di commentare sul loro rapporto speciale. Nonostante le diverse paparazzate che le hanno viste insieme in più occasioni, indubbiamente in sintonia, nessuna delle due ha mai smentito o confermato la loro relazione.

LEGGI ANCHE -> Francesca Pascale e Paola Turci addio: rapporto finito, il motivo

LEGGI ANCHE -> Francesca Pascale Paola Turci | Vladimir Luxuria conferma | “Vero amore”

Francesca Pascale rivela cosa succede con Paola Turci

Il feeling tra Paola Turci e Francesca Pascale non è passato inosservato all’ex parlamentare Vladimir Luxuria, che aveva parlato di uno scambio di messaggi con la showgirl in cui ammetteva di aver dimenticato Silvio Berlusconi grazie a una nuova fiamma. Anche l’hair stylist dei vip, Federico Fashion Style, aveva speso parole dolci sulle due.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Federico, nonostante avesse ammesso di non sapere nulla del legame tra le due, aveva commentato le foto che ritraevano Paola e Francesca su uno yacht dicendo di essere felice per entrambi. Nelle scorse settimane si era parlato di crisi tra le due, ma visto che hanno passato la serata di Capodanno insieme, sembrerebbe che le notizie che circolavano fossero false. Tra le due, infatti, i rapporti non potrebbero essere migliori.